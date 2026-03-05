Monreale avvia due procedure per la manutenzione di scuole e immobili comunali

A bilancio poco più di mezzo milione di euro

MONREALE, 5 marzo – Il Comune posta più mezzo milione di euro e avvia due procedure negoziate per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti gli edifici scolastici e il patrimonio immobiliare comunale.

Gli interventi rientrano in due distinti accordi quadro relativi al biennio 2026-2027 e hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza, la funzionalità e il mantenimento delle strutture pubbliche della città. Entrambe le procedure prevedono un importo complessivo di 517.307,60 euro, di cui 400.000 euro destinati ai lavori e 117.307,60 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Gli appalti saranno affidati attraverso procedura negoziata senza bando, come previsto dal Codice dei contratti pubblici, con la consultazione di almeno cinque operatori economici selezionati tra quelli iscritti all’albo di fiducia dell’ente e registrati sulla piattaforma digitale “Appalti & Contratti”.

Le imprese che potranno essere invitate dovranno inoltre risultare iscritte alla White List della Prefettura. Sarà inoltre applicato il principio di rotazione degli affidamenti, che esclude le imprese già titolari di contratti aggiudicati dal Comune nell’ultimo anno.L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui le imprese ammesse siano almeno cinque.