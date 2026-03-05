Via Pezzingoli, canali di scolo cementati e strada allagata anche senza pioggia

I residenti chiedono interventi urgenti. Il sindaco: “In arrivo oltre un milione di euro”

MONREALE, 5 marzo – In alcuni tratti di via Pezzingoli i canali di scolo risultano cementati e l’acqua, non potendo defluire, invade la carreggiata non solo durante le piogge intense, ma anche in condizioni di tempo asciutto.

A denunciare la situazione sono alcuni residenti della zona, che temono per la sicurezza della viabilità. «Il fenomeno si manifesta con particolare evidenza dopo i temporali — raccontano alcuni abitanti — e la strada si trasforma in un vero e proprio percorso a ostacoli per automobilisti e pedoni. Ma ciò che rende il caso ancora più anomalo è la presenza costante di acqua anche in assenza di precipitazioni». Non si tratta quindi soltanto di un problema legato al maltempo. «L’acqua scorre lungo la strada anche nei giorni di sole. In inverno la situazione peggiora e il fondo stradale diventa particolarmente scivoloso».

Oltre ai disagi per chi vi transita quotidianamente, si teme anche un ulteriore deterioramento del manto stradale, già segnato da crepe e avvallamenti. La presenza costante di acqua potrebbe infatti compromettere la stabilità dell’asfalto e aumentare il rischio di buche.

La replica del sindaco: «Proprio il 2 marzo, con una delibera di giunta, abbiamo approvato un finanziamento di oltre un milione di euro — spiega il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono — che riguarda la messa in sicurezza del tratto di via Pezzingoli affidato tempo fa dalla Provincia al Comune di Monreale. Con questi primi interventi saranno eseguiti lavori che andranno a risolvere gran parte dei problemi segnalati. Siamo in attesa di ricevere le somme per poi proseguire con la gara. Si tratta di una svolta storica per via Pezzingoli — puntualizza il sindaco — una strada che non è mai stata rifatta.

Per quanto riguarda i canali di scolo - aggiunge - rientrano in un altro finanziamento - Decreto Ponti - di circa un milione di euro ed è nella disponibilità della Città Metropolitana in attesa di trasferimento, insieme alla competenza della strada». Il finanziamento degli interventi, proposti dall’amministrazione comunale, riguarderà la messa in sicurezza anche della via Linea Ferrata e della via Spartiviolo.