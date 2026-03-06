Denise Sardisco protagonista del film “Ballata Alpina”

L’attrice monrealese sul set in Serbia

MONREALE, 6 marzo – L’attrice monrealese Denise Sardisco continua il suo percorso artistico internazionale con un nuovo importante progetto cinematografico.

Dopo essere stata apprezzata dal pubblico per la sua partecipazione al film Martin Eden di Pietro Marcello, l’interprete è oggi impegnata sul set del nuovo melodramma di guerra Ballata Alpina, attualmente in fase di riprese in Serbia. Il film è diretto dal regista russo Andrei Bogatyrev ed è tratto dall’omonimo racconto dello scrittore bielorusso Vasil Bykaŭ. La storia, ambientata nel 1943 durante la seconda guerra mondiale, racconta la fuga del soldato sovietico Ivan da un campo di concentramento sulle Alpi. Durante il suo viaggio incontra Giulia, un’antifascista italiana interpretata da Denise Sardisco, dando vita a un intenso racconto di fuga, resistenza e amore.

Nel ruolo di Giulia, l’attrice italiana si pone al centro della narrazione, guidando il pubblico attraverso un percorso umano e spirituale segnato dalla guerra ma anche dalla speranza. Accanto a lei recitano due noti attori del panorama internazionale, Ivan Yankovsky e Miloš Biković.

«Per me è un onore e un’immensa gioia lavorare con professionisti così illustri, ma soprattutto con persone straordinariamente umane, ed essere diretta da un regista fantastico come Andrei», ha dichiarato l’attrice dal set.

Il progetto cinematografico, che ha già suscitato interesse dopo la pubblicazione dei primi materiali online, rappresenta un passo significativo nella carriera internazionale di Sardisco. L’uscita del film è prevista nelle sale nella primavera del 2027.

Nel frattempo il pubblico italiano potrà rivederla presto anche sul piccolo schermo. In occasione della Giornata della Legalità del prossimo maggio, infatti, l’attrice sarà tra i protagonisti del film Un Futuro Aprile diretto da Graziano Diana e prodotto per Rai, dove interpreterà il personaggio di Antonina.