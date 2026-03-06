Monreale, dalla Regione 2,5 milioni per la messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo

L’assessorato alle Infrastrutture ha emanato l’apposito decreto di finanziamento

MONREALE, 6 marzo – Arrivano importanti risorse per la viabilità del territorio di Monreale. La Regione, infatti, dispone un finanziamento complessivo di 2 milioni e 500 mila euro destinato alla messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo, due arterie considerate strategiche per la mobilità locale.

Il provvedimento, che rientra nell’ambito dei fondi del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, è stato emanato dal dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. Si tratta di un intervento atteso dal territorio, che consentirà di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità in due importanti zone del comune monrealese. Nel dettaglio, il finanziamento sarà suddiviso in 2 milioni di euro per l’anno 2026 e 500 mila euro per il 2027, per un totale di 2,5 milioni di euro destinati ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle due strade.

Gli interventi puntano a migliorare le condizioni della carreggiata e la sicurezza complessiva della viabilità, in tratti che negli anni hanno evidenziato diverse criticità e che sono quotidianamente percorsi da residenti e automobilisti.Il decreto sarà ora trasmesso alla Ragioneria centrale dell’assessorato regionale per la registrazione e la successiva pubblicazione, passaggi necessari per rendere pienamente operative le procedure amministrative che porteranno all’avvio dei lavori.

