Bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato: partono le domande anche a Monreale

L’iniziativa è promossa dall’assessorato regionale alla Famiglia

MONREALE, 6 marzo – Il Comune di Monreale dà il via alle domande per il bonus regionale di 1.000 euro destinato ai bambini nati o adottati nel 2026.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, rientra nello stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro e punta a sostenere le famiglie con redditi più bassi e nuclei più numerosi.

Possono fare richiesta i genitori o, in caso di impedimento, chi esercita la potestà genitoriale. Tra i requisiti richiesti figurano la cittadinanza italiana o europea, oppure, per i cittadini extracomunitari, un permesso di soggiorno valido, la residenza in Sicilia al momento del parto o dell’adozione e un ISEE familiare non superiore a 10.000 euro. In caso di adozione, occorre allegare anche il provvedimento del tribunale dei Minori.

Il contributo verrà erogato in due semestri: il primo riguarderà i bambini nati tra il 1° ottobre 2025 e il 31 marzo 2026, il secondo quelli nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026. I bambini nati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026 entreranno invece nella graduatoria del primo semestre 2027. Le graduatorie terranno conto dell’ISEE più basso, del numero di componenti del nucleo familiare e, in caso di parità, della data di nascita del minore.

Le domande vanno presentate entro 45 giorni dalla nascita del bambino presso l’Ufficio Servizi Socio-Assistenziali di Monreale in via Venero 117, oppure tramite posta certificata all’indirizzo promozioneterritorio.monreale@pec.it. Alla domanda dovranno essere allegati documento di identità, attestazione ISEE in corso di validità, permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari e, se necessario, il provvedimento di adozione.