Festa della Donna: l’amministrazione comunale dona un segnalibro alle studentesse delle scuole

Il messaggio: “Sii sempre te stessa. Insegui i tuoi sogni”

MONREALE, 7 marzo – In occasione della Giornata Internazionale della Donna che si terrà domani, l’amministrazione comunale di Monreale, su iniziativa dell’assessorato all’Istruzione guidato da Patrizia Roccamatisi e in collaborazione con il sindaco Alberto Arcidiacono (...)

(…) ha promosso un gesto simbolico rivolto alle giovani generazioni: la consegna di un segnalibro celebrativo a tutte le studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado delle istituzioni scolastiche del territorio.

Il segnalibro, realizzato con i simboli della città e arricchito dall’immagine della mimosa, fiore tradizionalmente legato alla Festa della Donna, riporta il messaggio: “Sii sempre te stessa. Insegui i tuoi sogni”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle ragazze nella società e promuovere tra le nuove generazioni i valori dell’uguaglianza, del rispetto e delle pari opportunità.

«Con questo piccolo dono – dichiarano il sindaco e l’assessore – vogliamo rivolgere un pensiero alle nostre studentesse, incoraggiandole a credere nelle proprie capacità e a inseguire i propri sogni con determinazione. La scuola rappresenta il luogo privilegiato in cui si formano le coscienze e si costruisce una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sulla parità di diritti».

Il segnalibro è stato distribuito nelle scuole dall’assessore Patrizia Roccamatisi che si è soffermata con i dirigenti, docenti e alunni per un momento di riflessione,come segno di attenzione e di vicinanza dell’amministrazione comunale alle giovani cittadine, affinché possano crescere consapevoli del proprio valore e del contributo che potranno offrire alla società. Nel corso della mattinata l’assessore Roccamatisi ha fatto una visita ad alcuni istituti dove ha pure incontrato una delegazione di studenti greci, turchi, polacchi che stanno svolgendo il progetto Erasmus con la scuola Guglielmo II.