Dajana Roncione tra i protagonisti di “Vanina – Un vicequestore a Catania”

L’attrice monrealese nella nuova stagione della fiction di Canale 5

MONREALE, 7 marzo –C’è anche l’attrice monrealese Dajana Roncione tra i volti della seconda stagione di “Vanina – Un vicequestore a Catania”, la serie televisiva tornata in prima serata su Canale 5 mercoledì 4 marzo dopo il successo della prima stagione andata in onda nel 2024.

Nella fiction prodotta da Palomar, Dajana interpreta Giuli De Rosa, avvocata e migliore amica della vicequestore Giovanna “Vanina” Guarrasi. Il personaggio, centrale nelle nuove puntate, vive una situazione delicata: è incinta e custodisce un segreto sulla paternità del bambino, una verità che potrebbe avere conseguenze importanti nella vita di più persone.

La serie, tratta dai romanzi della scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia, vede come protagonista Giusy Buscemi nel ruolo della determinata vicequestore della Mobile di Catania, affiancata da Giorgio Marchesi. La regia è firmata da Davide Marengo con la collaborazione di Riccardo Mosca.

In questa nuova stagione, composta da quattro puntate, la protagonista deve fare i conti con i fantasmi del passato. Il magistrato Paolo Malfitano ha promesso di lasciare l’Antimafia di Palermo per iniziare una nuova vita con lei, ma prima intende arrestare Salvatore Fratta, l’ultimo degli assassini del padre di Vanina ancora latitante. Proprio il criminale potrebbe essere l’autore di una inquietante minaccia: una pallottola lasciata nell’abitazione della poliziotta.

Attorno alla vicequestore si stringe la sua squadra investigativa, mentre la città etnea continua a vivere sotto lo sguardo della “Muntagna”, l’Etna, presenza costante e simbolica della serie.

All’interno di questa trama ricca di tensione e colpi di scena si inserisce il personaggio interpretato da Dajana Roncione, che aggiunge una dimensione più intima e umana alla storia. L’attrice monrealese conferma così la sua presenza nel panorama televisivo nazionale, portando sullo schermo un ruolo complesso e ricco di sfumature.

Una partecipazione che rappresenta motivo di orgoglio anche per Monreale, che continua a vedere uno dei suoi talenti distinguersi nelle produzioni televisive italiane.