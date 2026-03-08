La refurtiva del blitz del mese scorso torna all’Auser e a Trinacria Bedda

I carabinieri hanno restituito ieri ciò che era stato rubato il 13 febbraio

MONREALE, 8 marzo – Poco più di venti giorni fa il furto, adesso la positiva conclusione della vicenda.

I carabinieri di Monreale hanno restituito ieri, nei locali dell’Auser di via Venero, ex mobilificio Mulè, la refurtiva sottratta all’associazione la notte tra il 12 ed il 13 febbraio scorso.

I militari si sono presentanti presso la sede del sodalizio, per ridare a questo ciò che era stato rubato da qualche balordo, incurante che si trattasse di materiale utile alle attività sociali. In quella circostanza vittima del raid predatorio era stata anche l’associazione Trinacria Bedda, che si era vista portar via gli impianti di amplificazione utilizzati durante le esibizioni. I malviventi avevano tentato, senza riuscirci, pure l’ingresso nella sede attigua dal corpo bandistico “I fiati della Normanna”.

Non si è fatta attendere, quindi, la risposta dell'Arma dei Carabinieri al furto. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monreale, al termine di una meticolosa attività d'indagine e di analisi del territorio, hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini monrealesi, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, accusati di ricettazione.

L'operazione è culminata con una serie di perquisizioni domiciliari che, hanno permesso agli uomini dell'Arma, di rinvenire quasi tutta la refurtiva sottratta durante l'incursione. Il bottino, di ingente valore tecnico e funzionale, era costituito da una dotazione professionale completa per eventi e attività ricreative. Tra queste: un tv color, casse acustiche ad alta potenza complete di relativi treppiedi di supporto, mixer professionali per la gestione dei flussi audio, microfoni dinamici corredati da cavi di collegamento e varie borse contenenti cavetteria varia, alimentatori e accessori informatici, è stato posto in sequestro. Dopo i necessari accertamenti e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'intera refurtiva restituita ai legittimi proprietari. Gli strumenti tornano così nella piena disponibilità dell'Auser, permettendo all'associazione di riprendere le proprie attività a favore della cittadinanza. L'operazione – si legge in una nota dell’Arama – testimonia l'attenzione costante dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio e la particolare sensibilità verso le realtà associative che operano nel tessuto sociale del territorio.

“Ringrazio l’Arma dei carabinieri – afferma il presidente del circolo Auser di Monreale, Biagio Cigno – per la celerità e l’efficacia con cui hanno agito”.