Riccardo Sciortino, vittoria della Coppa Italia di Serie D e dedica a Massino, Andrea e Salvo

Il centrocampista monrealese, in forza alla Pistoiese, mostra la maglia dei tre ragazzi

PISTOIA, 8 marzo – La vittoria di una coppa con una dedica speciale: quella a Massimo, Andrea e Salvo, a cui è andato il pensiero, pur in un bel momento sportivo.

Il gesto è quello di Riccardo Sciortino, centrocampista monrealese, in forza alla Pistoiese, che, assieme al compagno palermitano Andrea Accardi, ha voluto dedicare ai tre ragazzi monrealesi, uccisi il 27 aprile scorso la vittoria della Coppa Italia di Serie D, conquistata proprio con la maglia arancione della squadra toscana.

Riccardo Sciortino, monrsalese doc, ha iniziato calcando i campi monrealesi per poi passare al settore giovanile del Palermo, quindi transitando alla Sampdoria. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Trapani, che ha disputato il campionato di Serie C e quest’anno è approdato in Toscana, alla Pistoiese, dove sta lottando per il titolo del girone D e ieri è arrivata la vittoria della Coppa Italia di Serie D. Dopo l’andata, vinta per 2-0 ai danni dell’Ancona, ieri è andato in scena il ritorno, al termine del quale la Pistoiese ha trionfato per 1-0, facendo scattare la festa toscana.

Riccardo, come detto, centrocampista, 21 anni, sta portando in alto il nome di Monreale nei campi semi professionistici. Ieri, non appena finito l’incontro, assieme al palermitano Andrea Accardi ha mostrato la maglia che raffigura Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo.