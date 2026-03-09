Monreale, da domani il traffico nel centro storico torna “all’antica”

Una decisione attesa ormai da diversi mesi

MONREALE, 9 marzo – Entrerà in vigore domani, martedì 10 marzo, l’ordinanza dirigenziale che ridisegna la viabilità nel centro storico di Monreale.

La novità principale, attesa da molti cittadini, è il ripristino del tradizionale senso di marcia che prevede i due storici varchi d’accesso al centro della città: uno proveniente dalla via Palermo e l’altro dalla via Biagio Giordano. L’amministrazione comunale ribadisce che questa rimodulazione del traffico non è solo una risposta alle esigenze di fluidità veicolare, ma un atto necessario per permettere il regolare svolgimento delle grandi opere pubbliche finanziate con i fondi del PNRR.

Tra gli interventi la realizzazione dell’innovativo impianto di risalita "Parcheggio Cirba-Via Torres", il rifacimento integrale della pavimentazione urbana con la riqualificazione di piazzetta Vaglica, che viene ufficialmente restituita alla cittadinanza. Le principali modifiche alla viabilità riguardano quindi nuovi sensi Unici e inversioni. In via Arcivescovado verrà istituito il senso unico in direzione da via Cappuccini verso via Benedetto D’Acquisto.

Cambia il senso di marcia da via Palermo: si proseguirà per piazza Vittorio Emanuele, via Roma, via Salita Sant’Antonio, via Antonio Veneziano etc. Chi proviene da via Umberto I proseguirà verso piazza Vittorio Emanuele, via Roma, via Veneziano e le vie a seguire.

Il Comando di Polizia Municipale e il settore manutenzione hanno completato l'installazione della nuova segnaletica. L’amministrazione invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle nuove indicazioni per facilitare il deflusso veicolare. L’ordinanza è stata pubblicata sul sito istituzionale del comune www.comune.monreale.pa.it.