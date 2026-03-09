Referendum del 22 e 23 marzo, avviata anche a Monreale l’organizzazione dei seggi

Nel centro urbano e nelle frazioni sono istituite 36 sezioni

MONREALE, 9 marzo – E' oramai ben noto che il referendum confermativo costituzionale sulla giustizia si terrà nelle giornate del 22 e 23 marzo.

In vista di questo appuntamento, anche a Monreale sono già stati avviati gli adempimenti che riguardano la costituzione e l’organizzazione dei seggi da allestire all’interno degli edifici scolastici destinati ad ospitarli.

Nell’intero territorio comunale sono istituite complessivamente 36 sezioni elettorali, dislocate sia nel centro urbano (20) che nelle frazioni di Pioppo (5), Aquino (4), San Martino delle Scale (4), Villaciambra (2) e Grisì (1).

Ciascun seggio è formato da cinque componenti, ai quali per le attività da svolgere sono riconosciuti degli onorari fissi: al presidente spetta un compenso di 149,50 euro, mentre l’importo dovuto al segretario ed a ciascuno dei tre scrutatori ammonta a 119,60 euro. Al momento della liquidazione, queste somme - che non concorrono alla formazione del reddito - vengono pagate senza essere assoggettate ad alcuna ritenuta previdenziale o fiscale.

Le nomine dei presidenti di seggio sono disposte dal presidente della Corte d’appello di Palermo; la commissione elettorale comunale il 25 febbraio scorso ha proceduto alla formazione dell’elenco degli scrutatori (108 effettivi e 36 supplenti), adottando per la selezione dei nominativi il sistema del sorteggio pubblico.

Le operazioni di voto avranno luogo nella penultima domenica di marzo, dalle 7 alle 23, e il lunedì successivo, dalle 7 alle 15; tutte le spese direttamente connesse allo svolgimento del referendum sono a carico del ministero dell’Interno, che provvederà a rimborsare al Comune i costi sostenuti a seguito della presentazione del relativo rendiconto.