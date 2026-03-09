Depurazione assente a Pioppo e Grisì, parte la diffida ad Amap

I firmatari: “Stop agli addebiti in bolletta”

MONREALE, 9 marzo – Gli assessori Giulio Mannino e Riccardo Oddo, insieme alla vicepresidente del Consiglio comunale Antonella Giuliano, hanno inviato una formale diffida alla società AMAP S.p.A. in merito alle fatture del Servizio Idrico Integrato relative alle utenze delle frazioni di Pioppo e Grisì.

Alla base della contestazione vi è, secondo i firmatari della diffida, un dato preciso: nelle due frazioni non sarebbero presenti impianti di depurazione delle acque reflue. Nonostante ciò, nelle bollette continuerebbe ad essere addebitata la quota relativa al servizio di depurazione. Una situazione che, secondo Mannino, Oddo e Giuliano, contrasterebbe con quanto stabilito dalla sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che la tariffa per la depurazione delle acque può essere richiesta agli utenti solo nel caso in cui il servizio sia effettivamente erogato. In assenza dell’impianto e del trattamento delle acque reflue, sostengono gli amministratori, verrebbe meno il presupposto giuridico per l’applicazione della relativa componente tariffaria.

Nella nota inviata alla società che gestisce il servizio idrico, i tre esponenti istituzionali chiedono quindi la sospensione immediata dell’addebito della quota di depurazione per tutte le utenze attive nelle due frazioni. Contestualmente, viene richiesto anche il rimborso — o in alternativa la compensazione nelle future bollette — delle somme che sarebbero state versate dagli utenti negli anni per un servizio non usufruito.

«Non è accettabile che i cittadini paghino per un servizio di cui non usufruiscono», dichiarano Mannino, Oddo e Giuliano. «Abbiamo diffidato ufficialmente AMAP affinché interrompa questa imposizione ingiustificata e proceda al ristoro delle somme già versate».

I firmatari della diffida attendono ora un riscontro da parte della società, auspicando una rapida soluzione della vicenda e la correzione di quella che definiscono una «disparità di trattamento» a danno dei residenti di Pioppo e Grisì.