Monreale, una svolta nella gestione del front-office: entra in funzione il nuovo servizio di prenotazione on line per gli uffici comunali

Il servizio a partire dal prossimo 16 marzo

MONREALE, 10 marzo – Il comune di Monreale annuncia che da giorno 16 partirà un innovativo servizio di prenotazione dedicato ai cittadini, volto a migliorare l’accesso alle informazioni ed ai servizi essenziali offerti dall’amministrazione.

Il progetto mira a ridurre i tempi di attesa ed a ottimizzare la gestione delle richieste, offrendo agli utenti la possibilità di concordare un appuntamento comodamente e in anticipo. Il nuovo servizio di prenotazione riguarda le aree: tributi, anagrafe, servizi sociali. Per quanto riguarda il servizio tributi si potranno ricevere chiarimenti e supporto sulle questioni fiscali comunali e attivazione definizione agevolata (rottamazione quinquies). Giorni ed orari di ricevimento: per gli utenti il lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30; il martedì dalle 15 alle 17. Per i professionisti il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.

Gli uffici, inoltre, stanno lavorando anche sugli altri servizi che riguardano la richiesta e il rilascio delle carte d’identità elettroniche (CIE). Per semplificare le procedure relative al documento d’identità, i giorni e gli orari di ricevimento sono in fase di definizione, così come i servizi sociali: per accedere a colloqui e consulenze con gli assistenti sociali e anche per il supporto psicologico.

“Siamo costantemente impegnati a rendere la nostra amministrazione più vicina e funzionale alle esigenze dei cittadini – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – e l’introduzione di questo sistema di prenotazione rappresenta un passo significativo in questa direzione. Vogliamo garantire un accesso più agevole e dignitoso ai servizi, eliminando disagi e lunghe attese”.

Ulteriori dettagli sulle modalità di prenotazione (online, telefonica o tramite sportello dedicato) e sugli orari di disponibilità saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso il sito web del Comune e i canali social ufficiali.