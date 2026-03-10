Organico Amap in continuo ampliamento, autorizzata l’assunzione di nuovi operatori

Il reclutamento avviene attingendo a una graduatoria esistente

PALERMO, 10 marzo – Continua ad ampliarsi il personale che l’Amap ha stabilito di inserire stabilmente nel proprio organico.

Con provvedimento adottato lo scorso 5 marzo, infatti, l’amministratore unico dell’azienda ha autorizzato l’assunzione di sei addetti, da destinare alla conduzione e alla manutenzione degli impianti di depurazione e di potabilizzazione delle acque.

Il loro reclutamento avviene attingendo alla graduatoria di merito approvata nel marzo del 2025, relativa alla selezione indetta per il reclutamento di 16 operatori e che attualmente comprende 111 nominativi; pochi mesi dopo la prima “infornata”, era stato disposto l’utilizzo della graduatoria stessa per assumere ulteriori 18 operai.

Il costo complessivo per ciascun addetto immesso in ruolo è di circa 40.000 euro all’anno, a cui si aggiungono gli oneri per l’assegnazione dei dovuti buoni pasto; tutte le assunzioni già disposte o in fase di attuazione sono con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Prima dell’effettiva immissione in servizio, l’Amap effettuerà i necessari controlli sui titoli e sui requisiti che sono stati autocertificati dai candidati all’atto della partecipazione alla procedura di reclutamento.