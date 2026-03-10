Skip to main content
Amplifon piccolo
Ganci arredamenti
Zuccaro
Casamento travel mobile

Organico Amap in continuo ampliamento, autorizzata l’assunzione di nuovi operatori

· Nicola Giacopelli · Cronaca varia

Il reclutamento avviene attingendo a una graduatoria esistente

PALERMO, 10 marzo – Continua ad ampliarsi il personale che l’Amap ha stabilito di inserire stabilmente nel proprio organico.

 Con provvedimento adottato lo scorso 5 marzo, infatti, l’amministratore unico dell’azienda ha autorizzato l’assunzione di sei addetti, da destinare alla conduzione e alla manutenzione degli impianti di depurazione e di potabilizzazione delle acque.
Il loro reclutamento avviene attingendo alla graduatoria di merito approvata nel marzo del 2025, relativa alla selezione indetta per il reclutamento di 16 operatori e che attualmente comprende 111 nominativi; pochi mesi dopo la prima “infornata”, era stato disposto l’utilizzo della graduatoria stessa per assumere ulteriori 18 operai.

Il costo complessivo per ciascun addetto immesso in ruolo è di circa 40.000 euro all’anno, a cui si aggiungono gli oneri per l’assegnazione dei dovuti buoni pasto; tutte le assunzioni già disposte o in fase di attuazione sono con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Prima dell’effettiva immissione in servizio, l’Amap effettuerà i necessari controlli sui titoli e sui requisiti che sono stati autocertificati dai candidati all’atto della partecipazione alla procedura di reclutamento.

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Ferreri
Zuccaro
Amplifon piccolo
Car Revision Service laterale

Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica