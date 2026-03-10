Da Natale a Santo Stefano

Il basolato del Carmine, ultimato da poco, presenta già i segni del tempo

MONREALE, 10 marzo – Se i risultati fossero più confortanti, allora i disagi, i lunghi disagi degli abitanti del quartiere, per quanto pesanti, potrebbero essere considerati come andati a buon fine.

Ed invece c’è il timore, e forse anche qualcosa di più, che al danno si sia aggiunta la beffa. Facendo due passi lungo le strade del Carmine è quasi impossibile non imbattersi nelle insidie del basolato, a volte debitamente segnalate, delle altre invece no, che rendono, ahimè, quantomai accidentato il cammino. Un quadro che stride fortemente con il breve periodo di tempo intercorso dalla fine degli annosi lavori e fa ancora più rumore, dal momento che negli ultimi mesi il traffico veicolare del quartiere è stato notevolmente ridotto a causa dei concomitanti lavori di riqualificazione di piazzetta Vaglica, che non hanno consentito lo sbocco verso il centro storico del percorso, obbligando, pertanto, gli automobilisti a percorsi alternativi (leggasi via Pietro Novelli), per raggiungere l’area delle due piazze principali della città.

Una situazione estremamente difficile da spiegare soprattutto a chi, come i residenti del Carmine, per circa quattro anni, ben oltre la durata inizialmente prevista per la ristrutturazione del quartiere, è stato costretto a sopportare disagi enormi in termini di transito, igiene, funzionamento delle linee telefoniche e chi più ne ha più ne metta.

Difficile da spiegare a chi ha vissuto con la speranza di vivere in un quartiere notevolmente abbellito e riportato ai fasti storici e che adesso invece, camminando per strada, non appena varcata la porta di casa, rischia qualche brutto ruzzolone.

Inutile dire come il malcontento e le proteste, a volte calibrate, a volte scomposte, ormai si sprechino e – soprattutto sui social – emergano prepotentemente le lamentele dei cittadini che in quei lavori di riqualificazione avevano creduto e che vedevano anche come un veicolo per conferire maggior valore alla propria abitazione.

Probabilmente qualche responsabilità andrebbe ricercata con tutti i mezzi che la legge mette a disposizione. Soprattutto per evitare di pensare che possa trattarsi di una grossa occasione mancata. Una delle tante che costellano, purtroppo, la storia della nostra città.





