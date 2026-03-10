Monreale, avviata la gara d’appalto per la messa in sicurezza di aree post frane e incendi

L’importo delle complesse opere da realizzare è di oltre 5 milioni di euro

MONREALE, 10 marzo – Il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha avviato la gara per l’appalto delle opere di messa in sicurezza di tre zone collinari del Monrealese colpite negli anni passati da frane e incendi.

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura aperta, con il sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo; il relativo bando è già stato pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Le imprese interessate a partecipare alla gara avranno tempo sino alle 13 del 21 aprile prossimo per la presentazione delle rispettive offerte; l’importo posto a base d’asta per la realizzazione del complesso intervento ammonta a poco più di cinque milioni di euro.

L’attuazione di questo intervento, atteso ormai da diversi anni, riguarda in particolare la messa in sicurezza delle aree in contrada Loghivecchi e delle zone percorse dal fuoco nelle località Caputo e Caputello: il finanziamento è assicurato da risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziate nell’ambito del programma “Patto per il Sud”.

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma dell’intervento, a seguito della consegna dei lavori il termine per procedere alla relativa ultimazione è stabilito in 630 giorni; il progetto delle opere, redatto da un pool di qualificati professionisti, è stato validato nel novembre scorso dall’ingegnere Simona Russo del Comune di Monreale. In fase di esecuzione, i lavori saranno diretti dal tecnico Fabio Cafiso, che oltre a svolgere la professione di ingegnere è anche docente a contratto presso il dipartimento di scienze della terra e del mare dell’Università degli studi di Palermo.