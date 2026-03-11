Interventi nelle scuole, Monreale resta esclusa dall’assegnazione dei contributi

La Regione Siciliana ha finanziato 150 progetti in tutta l’Isola
PALERMO, 11 marzo – Sono stati individuati dalla Regione Siciliana i progetti finanziabili per l’attuazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole pubbliche dell’Isola.
Sulla base delle risorse disponibili, che ammontano in totale a sei milioni di euro, la prossima settimana saranno emessi i decreti per l’assegnazione dei contributi richiesti, per un importo di 40.000 euro ciascuno. In tutta la Sicilia sono complessivamente 150 le opere che potranno beneficiare dei fondi: nell’ambito della provincia di Palermo, gli interventi manutentivi ammessi a finanziamento saranno realizzati in diversi plessi scolastici di Cefalù, Ficarazzi, Giuliana e Partinico.
Il Comune di Monreale ha trasmesso all’assessorato regionale dell’Istruzione quattro richieste di contributo: ma la relativa presentazione è avvenuta tardivamente, perdendo così l’opportunità di accedere alla ripartizione dei fondi. Trova dunque piena conferma quanto avevamo anticipato nell’articolo pubblicato lo scorso 1° marzo.
