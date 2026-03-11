Premio “Andrea, Massimo e Salvo”, il 27 aprile manifestazione cittadina con i bambini delle scuole

L’evento in occasione del primo anniversario della strage di via D’Acquisto

MONREALE, 11 marzo - Prosegue a passi spediti l’organizzazione del premio “Andrea, Massimo e Salvo” dedicato ai tre ragazzi uccisi a Monreale il 27 aprile scorso.

L’iniziativa, proprio il 27 aprile, giorno del primo anniversario, vedrà lo svolgimento di un’importante manifestazione inserita nel progetto “Sport, Legalità, Territorio e Ambiente”, che lo scorso 4 dicembre ha visto lo svolgersi di un partecipato convegno che si è tenuto al cine teatro Imperia alla presenza di una folta rappresentanza di tutte le scuole del territorio monrealese. L’evento. come è noto, nato da un’idea di Valentino Mirto, è organizzato dall’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”, presieduta da Alessio Tarallo.

Il 27 aprile, dunque, Monreale vivrà un’importante manifestazione, con protagonisti gli studenti delle quinte classi delle scuole monrealesi, che daranno vita ad un corteo che partirà dal campo sportivo “Conca d’Oro” e si snoderà lungo l’asse viario cittadino, per giungere in piazza Guglielmo.

Qui si terrà un momento di raccoglimento e di riflessione “yoga” sull’importante tema della pace, in collaborazione con la scuola “Solletico” di Monreale. La manifestazione, inoltre, vivrà uno dei suoi momenti più importanti con la deposizione di fiori di carta, realizzati dai bambini, in via Benedetto D’Acquisto, luogo della strage.

L’organizzazione dell’iniziativa, però, prosegue parallelamente, coinvolgendo sempre le scuole, di concerto con l’amministrazione comunale, rappresentata, nella circostanza, oltre che dal sindaco Alberto Arcidiacono, dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi. “Gli studenti delle classi quinte – spiega Valentino Mirto – proporranno una frase sul tema del contrasto alla violenza, in una sorta di concorso. La frase vincitrice di questo sarà scolpita su un pannello in maiolica, che sarà apposto su una parete della scuola di appartenenza, a perenne ricordo della manifestazione, ma soprattutto da monito per le giovani generazioni”.

La premiazione avverrà sul palco di piazza Guglielmo, nel prossimo mese di maggio, in occasione dell’edizione 2026 del Torneo dei Quartieri e della Frazioni di Monreale.