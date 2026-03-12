Pezzingoli, 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza della SP 68/bis

Le risorse provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027

MONREALE 12 marzo – L’amministrazione comunale approvato un provvedimento che dà il via agli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale SP 68/bis di Pezzingoli, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro.

Le risorse provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027, nell’ambito dell’accordo tra il Governo nazionale e la Regione Siciliana destinato al potenziamento delle infrastrutture e della mobilità. L’intervento rientra infatti nell’area tematica “Trasporti e mobilità”, con particolare riferimento al miglioramento della rete stradale. Il progetto esecutivo, è stato redatto dall’ingegnere Alessandro Modica e successivamente approvato dalla Giunta comunale all’inizio di marzo. I lavori prevedono opere di consolidamento e interventi finalizzati ad aumentare i livelli di sicurezza lungo l’arteria viaria.

Nel dettaglio, il quadro economico dell’intervento prevede 844.578 euro destinati ai lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e della manodopera, mentre oltre 355 mila euro saranno utilizzati per le somme a disposizione dell’amministrazione, tra cui spese tecniche e altre voci collegate alla realizzazione dell’opera.

L’opera rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2026–2028 del Comune di Monreale e si inserisce in una più ampia strategia di interventi infrastrutturali finanziati dalla Regione. Tra questi figurano anche i lavori di messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo, per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro.

Con questo provvedimento, pertanto, l’amministrazione comunale compie quindi un passo concreto verso l’avvio dei lavori, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità e garantire maggiore tutela per automobilisti e residenti che percorrono quotidianamente la SP 68/bis.





