Via Linea Ferrata, da domani il via al rifacimento della rete fognaria

Saranno necessarie delle modifiche temporanee alla circolazione: ecco quali

MONREALE, 12 marzo – L’amministrazione comunale annuncia l’apertura del cantiere in via Linea Ferrata per il rifacimento integrale della condotta fognaria.

Un intervento strategico, atteso da anni dai residenti, che punta a garantire efficienza idraulica e sicurezza ambientale in un’arteria fondamentale per il collegamento cittadino. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di consegnare alla comunità un’infrastruttura solida e moderna, risolvendo in modo definitivo i disagi legati al deflusso delle acque. Per consentire l'esecuzione degli scavi e la posa delle nuove tubazioni, a partire da domani venerdì 13 marzo e fino al 30 aprile, l’area sarà soggetta a modifiche temporanee della circolazione.

I provvedimenti principali riguardano chiusura al traffico in via Linea Ferrata, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Esterna Spartiviolo e l'incrocio via Golda Meir - via Favara. Divieto di sosta: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata h24 su tutto il tratto interessato.

Percorsi alternativi e deviazioni: per chi proviene da via Circonvallazione: proseguire sulla stessa via Circonvallazione. Per chi proviene da via Pezzingoli/via Esterna Spartiviolo: Obbligo di proseguire su via Esterna Spartiviolo in direzione SS 186.Trasporto Pubblico (Linea 6 - Autolinee Giordano): Il bus effettuerà un percorso alternativo da via Venero, svoltando a destra per la Circonvallazione, proseguendo sulla SS 186 (direzione Pioppo),immettendosi su via Esterna Spartiviolo fino alla Chiesa di Fiume Lato, per poi riprendere il consueto percorso verso Coda di Volpe/Pioppo.

Il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi d’opera, ai residenti (fino ai civici non interessati dagli scavi) e allo scuolabus. L'amministrazione comunale invita gli automobilisti alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica temporanea per garantire la sicurezza e la rapida esecuzione dei lavori.