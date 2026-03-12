Ghismonda, voce ribelle del Trecento: se ne è parlato ieri al Santa Caterina

Organizzato dalla Pro Loco, il secondo incontro del ciclo “Donne di inchiostro” con Maurizio Muraglia

MONREALE, 12 marzo – Ieri pomeriggio alla biblioteca Santa Caterina un pubblico numeroso e partecipe ha seguito il secondo incontro del ciclo di conversazioni con Maurizio Muraglia (nella foto) sulle “donne di inchiostro”: ieri Ghismonda, altra donna medievale dopo Francesca da Rimini.

Sono entrambe donne che con la loro consapevolezza anticipano i tempi, ma Dante prende le vicende di Francesca dalla cronaca della sua epoca, da un fatto realmente accaduto; Ghismonda è la protagonista di una novella del “Decameron” di Giovanni Boccaccio, cioè di un libro particolare che merita un cenno.

Siamo nel 1348, in una Firenze assediata dalla peste nera una giovane e “lieta brigata” si allontana, va in una villa in campagna per difendersi dal contagio ma anche per reagire al caos e al panico dell’epidemia col proprio vivere civile. Sono sette donne e tre uomini, raccontare novelle fa parte della loro giornata e per dieci giorni, a turno, ogni giovane eletto re o regina stabilisce il tema del racconto. In buona parte quindi sono le donne a narrare e le loro protagoniste sono altre donne che si dimostrano complesse, coraggiose, intraprendenti. E Giovanni Boccaccio, che ha una vivace sensibilità moderna, proprio alle donne dedica il suo libro: per divertirle, mentre sono costrette a stare chiuse in casa mentre gli uomini combattono la noia col loro andare in giro per il mondo.

Ghismonda è la protagonista della prima novella della quarta giornata, dedicata agli amori dall’esito tragico: è una donna del Medioevo, ma la sua figura sfugge allo stereotipo e come dice Maurizio Muraglia si accampa fiera sulla scena del testo.

La vicenda narra del nobile principe Tancredi ossessionato dall’amore tossico per la figlia: ne ritarda il matrimonio, quando la ragazza rimane vedova ne prolunga la solitudine per tenerla accanto a sé. Ma la giovinezza ribolle, Ghismonda s’innamora del giovane valletto Guiscardo e i due vengono scoperti proprio da Tancredi, che atrocemente vendica la sua gelosia di padre-padrone: è una tragedia dove Ghismonda sa di non avere colpe e senza timore difende la sua libertà di amare, pronuncia parole che anticipano di secoli uguali parole pronunciate da altre donne per rivendicare la propria autonomia. E fra le novelle del “Decameron”, Ghismonda è la protagonista che con maggiore consapevolezza rivendica il suo diritto alla libertà di scelta, senza timidezze. Finisce male, siamo nel Trecento: il suo silenzioso suicidio è come un manifesto che ha attraversato i secoli con le sue ragioni, ancora tante volte soffocate.

Un video realizzato a cura della Pro Loco ha aperto e chiuso la manifestazione proiettando quadri famosi e interpretazioni pop su Ghismonda, sullo sfondo di una canzone di David Riondino a lei dedicata. Per il Circolo di lettura della Pro Loco, Rosa Granà, Lina Lo Coco, Pina Sirchia e Maria Grazia Verghi hanno letto alcuni brani molto intensi, di epoca diversa ma sempre sul tema amore e morte.

Appuntamento a mercoledì 8 aprile per il terzo appuntamento con Maurizio Muraglia e la rassegna “libere d’amare” con Angelica, nata dalla penna di Ludovico Ariosto e pronta a sorprenderci.





