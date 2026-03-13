Monreale, aumento (+24%) dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali

L’importo del compenso passa da 36,15 euro a 44,82 euro per ogni seduta

MONREALE, 13 marzo – L’importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali di Monreale è stato incrementato del 24 per cento.

Lo hanno deliberato lo scorso 5 marzo i diretti interessati, nel rispetto delle vigenti norme di legge, durante la seduta dedicata all’approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028: dunque, il compenso giornaliero loro dovuto passa da 36,15 euro a 44,82 euro. Questo aumento non riguarda soltanto la partecipazione alle adunanze consiliari, ma si applica anche alle riunioni delle quattro commissioni permanenti; così, la spesa prevista per le indennità da corrispondere quest’anno ai consiglieri è stata rideterminata in complessivi 136.400 euro, a fronte di un costo che inizialmente era stato preventivato in 110.000 euro.

La decisione assunta dal Consiglio comunale trova riferimento in un’apposita norma varata dall’Assemblea regionale siciliana nell’estate del 2023, che per l’appunto contempla per i comuni dell’Isola la possibilità (non l’obbligo) di incrementare il valore dei gettoni di presenza, nell’ambito di determinati limiti e parametri.