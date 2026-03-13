Grisi, nasce il comitato per i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù 2026

È costituito da nove componenti. L'assessore Giulio Mannino è il presidente

MONREALE, 13 marzo – Nella serata di ieri, nella frazione di Grisi, si è ufficialmente insediato il nuovo comitato organizzatore dei festeggiamenti dedicati al Festa del Sacro Cuore di Gesù per l’anno 2026.

Un gruppo di cittadini ha deciso di mettersi in gioco in prima persona per curare l’organizzazione di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale. Con entusiasmo e spirito di partecipazione, i membri del comitato hanno annunciato l’inizio dei lavori, confidando nel sostegno e nella collaborazione di tutta la popolazione della frazione.

«Con tanta voglia di partecipazione abbiamo deciso di impegnarci direttamente nell’organizzazione della festa», fanno sapere i promotori, che rivolgono un invito alla comunità a partecipare e a sostenere le iniziative che verranno promosse nei prossimi mesi.

Il comitato è composto da: Salvatore Giacopelli, Salvatore Occhipinti, Salvatore Di Noto, Salvatore Cucchiara, Giuseppe Riccobono, Filippo Bono, Vito Pellerito, Antonino Giordano e Giulio Mannino. All’interno del gruppo sono già state assegnate le principali cariche organizzative: Per il ruolo di presidente è stata individuata la figura di Giulio Mannino. Salvatore Giacopelli, invece, è il cassiere.

Nei prossimi mesi il comitato sarà impegnato nella preparazione del programma religioso e civile che accompagnerà la tradizionale festa, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità e mantenere viva una tradizione profondamente radicata nel territorio.