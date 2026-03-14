La storia dimenticata della motonave «Città di Monreale»

Costruita in Inghilterra, fu demolita in Liguria nel 1960

MONREALE, 14 marzo – è sicuramente una storia dimenticata quella della motonave «Città di Monreale» (nella foto).

Si trattava di un mercantile costruito presso il cantiere della compagnia “Charles Hill & Sons” fondata nel 1824 a Bristol, città situata nella parte sud-occidentale dell’Inghilterra, sulla sponda meridionale dell’estuario in cui sfociano i fiumi Avon e Severn.

Il varo avvenne nell’agosto del 1920 con il nome di «Boston City»: il bastimento, di proprietà della «Bristol City Line of Steamships», aveva una lunghezza di 96 metri ed era larga poco più di 13 metri; poteva raggiungere la velocità massima di circa 10 nodi. Era spinta da un motore a tre cilindri con turbina diesel a vapore, realizzato dalla “Richardsons Westgarth & Company”, fabbrica inglese in attività sino al 1982 che aveva sede nella cittadina portuale di Hartlepool.

Nel 1951 la «Boston City» venne acquistata dalla società “Sicilia Società di Navigazione per servizi liberi” di Palermo, entrando così a far parte della flotta gestita dal conte Salvatore Tagliavia, che era all’epoca un armatore navale di successo, ricordato anche per essere stato sindaco del capoluogo siciliano dall’ottobre del 1914 al marzo del 1920.

Ribattezzata «Città di Monreale», la motonave rimase in navigazione nel settore del trasporto di merci sino alla fine degli anni 50 del secolo scorso; nell’aprile del 1960 venne demolita nei cantieri navali del porto di Vado Ligure, in provincia di Savona.





