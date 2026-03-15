Progetto di Vita, il garante per la disabilità di Monreale diffida la Regione

Il diritto è stato riconosciuto, ma l’attivazione del progetto risulta sospesa

MONREALE, 15 marzo – Il garante per la disabilità del Comune di Monreale, Salvo Porrovecchio (nella foto) ha inviato una formale diffida alla Regione Siciliana per sollecitare l’attuazione operativa del Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, previsto dal decreto legislativo 62/2024.

L’iniziativa nasce a seguito della segnalazione di una cittadina del territorio affetta da patologia cronica invalidante, alla quale la commissione medico-legale ha riconosciuto una invalidità civile del 50% e il diritto all’elaborazione del proprio progetto di vita, strumento fondamentale per coordinare interventi sanitari, sociali e di inclusione lavorativa.

Nonostante il diritto sia stato formalmente riconosciuto, l’attivazione concreta del progetto risulta attualmente sospesa in attesa delle necessarie linee guida regionali e della costituzione delle strutture valutative previste dalla normativa.

«Il Progetto di Vita rappresenta uno dei pilastri della nuova riforma della disabilità – afferma Porrovecchio – perché consente di costruire percorsi personalizzati di autonomia e inclusione. È quindi fondamentale che gli strumenti attuativi siano resi operativi al più presto, affinché i diritti riconosciuti dalla legge possano tradursi in interventi concreti per le persone e le famiglie».

La segnalazione è stata trasmessa agli organi regionali competenti e ad altre istituzioni interessate, con l’auspicio che si possa giungere rapidamente alla piena applicazione della normativa anche nel territorio siciliano.