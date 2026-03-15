Sì è spenta Maria Rosa Comandè, ex insegnante della scuola Morvillo

Monreale piange una colonna dell’insegnamento, esempio di umiltà e valori autentici. Aveva 76 anni

MONREALE, 15 marzo – Si è spenta nel silenzio della notte, circondata dal calore dei suoi figli e dei nipoti: Maria Rosa Comandè ci lascia a 76 anni.

Storica insegnante della scuola primaria in pensione, era una figura profondamente stimata nel panorama scolastico monrealese per i suoi sani principi e la rara sensibilità.

Chi ha avuto il privilegio di conoscerla descrive una donna instancabile e dai valori incrollabili, capace di trovare sempre una parola di conforto per i propri cari e per il prossimo. Maria Rosa ha affrontato per anni, con dignità e coraggio, una lunga malattia, senza mai permettere al dolore di spegnere il suo sorriso. Negli ultimi tempi, nonostante la tenacia, l'aggravarsi delle sue condizioni aveva reso vana ogni cura.

Il triste annuncio è stato dato dai figli Caterina, Guido e Francesca, che l’hanno assistita con immenso amore fino all’ultimo istante, mettendo in pratica quegli insegnamenti di forza e dedizione che lei stessa aveva trasmesso loro.

Il mondo della scuola la ricorda oggi con profonda commozione come un’insegnante eclettica, attenta e premurosa verso ogni singolo alunno. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 16 marzo, alle 15 presso la chiesa di Santa Teresa.

Alla famiglia Mancuso-Comandè le più sentite condoglianze dalla redazione di Monreale News.





