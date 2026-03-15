Bellezza, apre i battenti il nuovo salone di Giada Messina

Monrealese, da domani sposta la sua attività in via Ugo Foscolo a Palermo. LE FOTO

PALERMO, 15 marzo – Si è inaugurato ieri pomeriggio il nuovo salone di bellezza di Giada Messina in via Ugo Foscolo, a Palermo.

Giada Messina, monrealese, aveva già avviato una sua attività tre anni fa in via Giovanni Prati, portando una ventata di innovazione in un territorio come quello di Palermo particolarmente esigente.

Il suo talento non è passato inosservato, tanto che, all’inaugurazione di ieri pomeriggio ha partecipato buona parte della sua clientela che, insieme ad amici e parenti, hanno affollato la nuova location di via Ugo Foscolo.

Da domani Giada sarà ancora più pronta ad accogliere e soddisfare le richieste della sua clientela all’interno di un ambiente sempre più elegante e confortevole.