Grande successo per ''Il marchese di Roccaverdina'' in scena ieri all’Imperia

Lo spettacolo teatrale è stato realizzato dall’associazione Te.M.A. con alcuni attori della Compagnia dei Normanni

MONREALE, 15 marzo – Una sala piena ed applausi scroscianti a scena aperta al teatro Imperia, ieri sera, per la rappresentazione teatrale “Il marchese di Roccaverdina”, andata in scena per opera dell’associazione Te.M.A. con la collaborazione di alcuni attori della Compagnia dei Normanni.

La rappresentazione, tratta dall’omonimo romanzo di Luigi Capuana, considerato padre del Verismo italiano per aver introdotto in Italia il nuovo romanzo sperimentale francese della seconda metà dell’Ottocento, è una delle opere più famose e particolari dell’autore.

Particolarmente apprezzata è stata l’interpretazione di Mimmo Russo nelle vesti del marchese, protagonista del romanzo, insieme con la grande bravura di tutto il cast di attori, sotto la guida di Salvo Giaconia, che ha saputo rendere attuale e di grande richiamo un’opera letteraria, non così semplice e abbastanza complessa per le vicende che raconta, adattandola alla rappresentazione teatrale.

Imponente ed artistico è stato l’impianto scenografico realizzato per l’occasione, che ha visto la collaborazione tra l’associazione Te.M.A. e la Compagnia dei Normanni.