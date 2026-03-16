Servizio taxi, approvato dalla Città metropolitana di Palermo il nuovo regolamento

La disciplina riguarda anche i tassisti ed i noleggiatori di Monreale

MONREALE, 16 marzo – Il Consiglio metropolitano di Palermo ha approvato il regolamento che disciplina il servizio di trasporto pubblico mediante taxi e noleggio da rimessa con conducente.

L’iter per giungere a questo risultato è stato lungo, complesso e tortuoso; peraltro, in questi anni è stato contrassegnato da ricorsi e contestazioni: alla fine, ad ogni modo, il testo regolamentare è approdato in aula ed è stato favorevolmente esitato dall’assemblea di Palazzo Comitini, di cui fa parte il monrealese Flavio Pillitteri (nel riquadro della foto).

La nuova disciplina riguarda i tassisti ed i noleggiatori non solo del capoluogo, ma anche dei comuni di Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Misilmeri, Montelepre, Partinico, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Villabate e Monreale.

Per quanto concerne l’assegnazione di nuove licenze per il servizio taxi, è affidato alle singole amministrazioni comunali il compito di provvedere all’indizione dei relativi concorsi, per partecipare ai quali sarà obbligatoria, tra l’altro, la conoscenza della lingua inglese e delle tecniche di primo soccorso.

«Con l’approvazione di questo regolamento si è finalmente compiuto un passo avanti verso la risoluzione di una situazione rimasta in stallo per troppo tempo - dichiara il consigliere Pillitteri - rappresentando una svolta per un comparto che ormai da decenni attendeva una disciplina aggiornata, condivisa e unitaria per l’intera area metropolitana di Palermo. Per rendere il sistema ancora più efficace, è necessario adesso che la Regione Siciliana prosegua nel relativo iter normativo, per consentire una maggiore efficienza nell’offerta del servizio pubblico di piazza».