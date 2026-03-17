«Villa Savoia», dichiarati d’interesse storico-artistico i prospetti, le coperture e le terrazze

L’immobile è stato ceduto in affitto all’Inps dall’amministrazione comunale

MONREALE, 17 marzo – L’assessorato regionale dei Beni Culturali ha ufficialmente dichiarato di interesse storico-artistico i prospetti, le coperture e le aree dei terrazzi di «Villa Savoia».

L’immobile, di proprietà del Comune di Monreale, alla fine dello scorso anno è stato ceduto in affitto all’Inps; adesso, a seguito del decreto emesso dalla Regione Siciliana, è stato sottoposto alle rigorose prescrizioni di tutela prescritte dalle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In conseguenza di ciò, d’ora in avanti qualsiasi attività che dovesse comportare interventi nei fronti, nelle coperture e nel sistema dei terrazzi prospicienti la via Benedetto D’Acquisto dovrà essere autorizzata in via preventiva dalla Soprintendenza per i beni ambientali e culturali di Palermo.

Nella relazione storico-artistica allegata al decreto regionale dello scorso 11 marzo si legge tra l’altro: «L’ex albergo Savoia è un edificio pregevole, particolarmente rappresentativo per la storia del Comune di Monreale tra fine XIX e primi decenni del XX secolo, confermato anche dall’originario utilizzo per il soggiorno di regnanti: una struttura edilizia identificativa di un’epoca di grande fulgore culturale e di innovazione tecnologica anche nell’ambito dei trasporti, che costituisce significativa testimonianza della temperie culturale “de fin de siècle” e dei suoi riflessi nella vita sociale per la cittadina di Monreale».

Il provvedimento di tutela è riferito essenzialmente alle parti esterne dell’edificio, mentre per quanto riguarda gli ambienti e gli spazi interni è stato rilevato e dichiarato che non rivestono caratteri architettonici e storico-artistici di particolare rilievo.