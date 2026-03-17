Tornano le «Giornate FAI di primavera», per Monreale un’altra occasione perduta

L’iniziativa è organizzata dal Fondo per l’ambiente italiano

MONREALE, 17 marzo – Anche quest’anno tornano le «Giornate FAI di primavera», il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia.

Grazie all’impegno di migliaia di volontari dei gruppi e delle delegazioni del Fondo per l’ambiente italiano che operano in ogni parte del Paese, sabato 21 marzo e domenica 22 marzo saranno accessibili quasi 800 luoghi “speciali” in più di 400 località, dalle grandi città ai piccoli borghi, dai centri storici alle province.Nell’occasione, a Palermo sono in programma le visite guidate a Porta Nuova, alla chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, al museo «Falcone e Borsellino» allestito all’interno del Palazzo di Giustizia, alla sede del liceo classico «Garibaldi» ed anche alla cappella e al loggiato dell’Incoronata.

Per chi volesse recarsi fuori città, il FAI consente di visitare a Castelbuono l’antico castello dei Ventimiglia e il museo naturalistico delle Madonie «Minà Palumbo», nonché a Carini la chiesetta di Maria Santissima del Roccazzello e la chiesa ed il chiostro di Santa Caterina d’Alessandria. Inutile affannarsi a cercare un particolare luogo o un “nascosto” monumento da riscoprire a Monreale: questa opportunità non c’è. Eppure ci sarebbe molto da proporre ai visitatori (spesso frettolosi), in aggiunta o in alternativa al consueto itinerario turistico che comprende il duomo e il chiostro dei Benedettini.

E l’adesione alle «Giornate FAI di primavera» avrebbe potuto costituire una bella opportunità per “aprire le porte” di luoghi insoliti e abitualmente non accessibili al pubblico ovvero poco conosciuti o scarsamente valorizzati, nell’ambito del ricco patrimonio architettonico e paesaggistico di cui Monreale dispone. Invece anche stavolta, purtroppo, si può solo parlare di un’occasione perduta.

Il Fondo per l’ambiente italiano ha già annunciato che l’iniziativa sarà replicata a ottobre: ci sarebbe quindi tempo e modo per rimediare.