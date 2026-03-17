Democrazia partecipata, nasce un gruppo di lavoro per le iniziative dedicate agli anziani

Ne fanno parte tre figure professionali del comune

MONREALE, 17 marzo – Il Comune di Monreale compie un nuovo passo verso il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte amministrative, istituendo un gruppo di lavoro dedicato alla valutazione dei progetti nell’ambito della Democrazia Partecipata, con particolare attenzione alle iniziative rivolte agli anziani.

La decisione arriva in attuazione della normativa regionale che impone ai comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti correnti a strumenti di partecipazione civica. Per il 2025, a fronte di un finanziamento complessivo di oltre 743 mila euro assegnato al Comune, circa 14 mila euro saranno utilizzati per sostenere attività di interesse collettivo. L’amministrazione comunale aveva già avviato nei mesi scorsi una consultazione pubblica, pubblicando un avviso rivolto a cittadini e associazioni. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione: sono state presentate 328 istanze, di cui 318 ritenute valide. Tra le proposte selezionate, è stata individuata come prioritaria quella dedicata alle associazioni che operano sul territorio con attività socio-culturali a favore della popolazione anziana.

Per garantire una valutazione accurata dei progetti, è stata quindi formalizzata la costituzione di un gruppo di lavoro interno composto da figure professionali dell’ente: la funzionaria Cristina Sambito, la psicologa Laura Guida e l’istruttore amministrativo Ciro Realmonte.

Il gruppo avrà il compito di analizzare le proposte presentate e supportare l’amministrazione nella definizione delle attività da finanziare, assicurando trasparenza e coerenza con gli obiettivi della Democrazia Partecipata. Dal Comune sottolineano inoltre che la partecipazione al gruppo non comporterà costi aggiuntivi per l’ente, in linea con i principi di efficienza e contenimento della spesa pubblica.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione economico-finanziaria già approvata dal Consiglio comunale, confermando l’impegno dell’amministrazione nel promuovere politiche inclusive e attente ai bisogni della comunità, in particolare delle fasce più fragili come quella degli anziani.