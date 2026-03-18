L’exploit elettorale di Salvatore Iacolino a Monreale alle europee del 2009

Candidato con il PdL, ottenne in quell’occasione 1175 preferenze

MONREALE, 18 marzo – La giunta regionale ha deliberato di sospendere Salvatore Iacolino (nella foto) dalle funzioni di direttore generale del Policlinico universitario di Messina, assunte il 5 marzo scorso.

La decisione è arrivata al termine di una seduta straordinaria dell’esecutivo, su proposta dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni, dopo che il presidente Renato Schifani aveva annunciato l’avvio del procedimento di revoca dell’incarico, che in ogni caso lo stesso Iacolino ha deciso di lasciare.

Com’è ormai noto, l’ex eurodeputato è coinvolto in un’articolata indagine avviata dalla Procura di Palermo, con l’accusa di corruzione aggravata e concorso esterno in associazione mafiosa; i suoi legali si sono premurati di rendere noto che il loro assistito «si dichiara totalmente estraneo alle contestazioni ricevute e conferma la fiducia nei confronti della magistratura». Durante il primo interrogatorio Iacolino si è avvalso della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda.

Oltre a essere una figura di spicco nella sanità siciliana, negli anni passati ha svolto anche un’intensa attività politica, militando sempre nel centrodestra; in particolare, dal 2009 al 2014 è stato membro del Parlamento europeo, rivestendo peraltro la carica di vicepresidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Nel 2009 si candida nella circoscrizione Sicilia-Sardegna per il “Popolo della Libertà” (Forza Italia - Alleanza Nazionale), che a Monreale ottiene quell’anno un risultato di assoluto rilievo, arrivando a sfiorare la percentuale del 43 per cento.

E in quell’occasione sono ben 1175 gli elettori monrealesi che votano per Salvatore Iacolino, che - sebbene non molto conosciuto - poteva evidentemente contare in ambito locale sull’appoggio di ragguardevoli e influenti sostenitori: raccolgono più consensi di lui solo Silvio Berlusconi (PdL, 1990), Antonello Antinoro (Udc, 1646), Rita Borsellino (Pd, 1225) e Saverio Romano (Udc, 1200).

Alle europee del 2009 per il “Popolo della Libertà” risultano eletti nel collegio insulare Berlusconi e il catanese La Via: Iacolino ha l’opportunità di entrare all’Europarlamento grazie alla rinuncia al seggio dell’ex premier; cinque anni dopo il suo tentativo di rielezione non ha successo, conquistando a Monreale soltanto 326 preferenze.