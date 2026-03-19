Il referendum sulla giustizia. Le ragioni del voto

Siamo ormai prossimi alle date referendarie del 22 e 23 marzo. Poco manca al momento in cui gli elettori saranno chiamati a pronunciarsi sulla modifica di sette articoli della Costituzione in materia di separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici, l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) e di un’Alta Corte Disciplinare.

In sostanza viene chiesto agli italiani se sono favorevoli a formalizzare la separazione delle carriere, trasformando l’attuale CSM in due organi distinti, uno per i pm e uno per i giudici, ciascuno con membri togati (cioè i giudici) estratti a sorteggio e membri non togati nominati invece dal Parlamento e poi sorteggiati fra questi. In parallelo verrebbe istituita una Alta Corte disciplinare autonoma, che sottrae al CSM il potere di giudicare i magistrati, spostandolo ad un organo separato, “speciale”.

Elencare i punti sui quali interverrà l’eventuale riforma è già sufficiente per rendersi conto della particolare complessità tecnica della chiamata alle urne e del fatto che il voto andrà inevitabilmente ad incidere sul rapporto fra poteri dello Stato, sull’assetto costituzionale della nostra Repubblica, restituendo una fotografia del modo in cui la comunità percepisce il ruolo della magistratura, in relazione al potere politico e all’esercizio delle sue funzioni.

La questione, come è noto, è particolarmente annosa e affonda le sue radici già in seno all’Assemblea costituente del ’46-’48, diventando parte integrante dei lavori e dei dibattiti che hanno preceduto e determinato l’adozione dell’attuale Carta Costituzionale.

In poche parole, all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale e della caduta del fascismo, i grandi partiti di massa, DC, PCI e PSI si trovarono sostanzialmente allineati nel voler costituire una magistratura unitaria, con lo scopo di garantire al massimo la separazione e il distacco fra il potere legislativo, esecutivo e quello giudiziario.

Le ragioni erano soprattutto di matrice storica e di “diffidenza” verso il potere politico. Durante il fascismo, infatti, il pubblico ministero era di fatto subordinato al governo con tutto ciò che ne derivava in termini di arbitrio e di applicazione della legge ben lontana dal principio espresso da «la legge è uguale per tutti».

All’alba dell’età repubblicana era dunque essenziale garantire una solidità e autonomia piena dell’ordinamento giudiziario da insidie e tentativi di controllo derivanti dall’esterno. Per questo motivo, il pubblico ministero non venne concepito come una mera parte del processo, da contrapporre alla difesa, ma come organo che ha il compito di “cercare la verità”, di raccogliere, come del resto prevede ancora oggi la disciplina in materia, sia le prove a carico che le prove a discarico, diremmo a vantaggio, dell’indagato. Tant’è vero che quando il pubblico ministero non acquisisce prove sufficienti a rinviare la persona a processo è tenuto ad archiviare o comunque a formulare pronunciamenti di proscioglimento.

In questo senso, fin dagli albori dell’ordinamento repubblicano, il pubblico ministero è stato qualificato come organo di garanzia, dotato di una cultura della giurisdizione che consentisse un’azione penale mirata, oculata e razionale. I sostenitori di una netta separazione delle carriere, secondo un modello più vicino a quello anglosassone, invece, risultarono essere la minoranza.

Da quel momento in poi, tuttavia, la storia dell’ordinamento – anche costituzionale – è densa di correttivi con cui si è intervenuto o provato ad intervenire più volte nel rimodulare un equilibrio fra i poteri e nel rivisitare il ruolo del pm fuori e dentro il processo. Si pensi soprattutto alla modifica del codice del processo penale dell’89 che ha improntato il processo al modello “accusatorio” (non più inquisitorio) che impone il rispetto del contraddittorio nel dibattimento, o più di recente alla legge n. 160/2006, che ha riformato l’ordinamento giudiziario, prevedendo nuove norme per l’accesso in magistratura, le valutazioni di professionalità e le fatidiche regole per il cambio di funzioni.

A livello costituzionale, soprattutto, si deve menzionare la legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha introdotto il principio del “giusto processo”, mediante l’affermazione, fra le altre cose, della parità delle parti, della terzietà del giudice e della possibilità di arrivare a condanna solo “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Questo andamento, questa evoluzione, ha risposto più o meno naturalmente alle logiche, alle dinamiche, ai cambiamenti nella società dei poteri di forza, agli eventi tragici e drammatici che hanno colpito il nostro Paese in modo pesante negli anni di piombo, negli anni della lotta alla mafia stragista e più di recente in quelli di tangentopoli e degli scandali finanziari. Questi interventi sono stati il frutto delle ricadute, del terreno smosso a causa dell’impatto di decisioni, processi, eventi, contrasti politici, ai quali si è cercato ora in un modo ora in un altro di trovare un rimedio.

Non è del resto possibile sottacere come, in momenti diversi e con metodi differenti, potere giudiziario e politico – in senso lato – si siano trovati in piena conflittualità e contrapposizione rispetto a questioni o a fenomeni sui quali si era venuto a creare un vuoto di potere o di decisione o, ancora peggio, rispetto a fatti di criminalità che hanno dimostrato l’esistenza di una sottile linea rossa capace di chiamare in causa figure, ruoli e soggetti trasversali e non facilmente categorizzabili in uno o nell’altro schieramento.

Eppure, la contrapposizione fra poteri, si badi bene, non è di per sé sintomatica di una disfunzione o di una patologia dell’ordinamento, anzi. Finché, i poteri agiscono in relazione fra loro come contro- poteri nel rispetto dei principi e dell’assetto repubblicano, rappresentano una garanzia certa, un valore aggiunto all’evoluzione del processo democratico di un Paese. Se in questo contesto si aggiunge anche il ruolo del quarto potere, del giornalismo come watchdog (“cane da guardia”) del potere in generale, si comprende appieno come lo schema di pesi e contrappesi regga e cresca se si rimane nel perimetro del “costituzionale” e della legge.

In questo senso, dunque, riformare un ambito dell’ordinamento (non dimentichiamo da ultimo il referendum sul taglio dei parlamentari o sulla modifica dei rami del Parlamento) non può essere considerato di per sé un “oltraggio” alla Carta Costituzionale o ai valori della democrazia. Ciò che infatti conta sono la logica e l’obiettivo con cui una riforma viene proposta e sostenuta, elementi che devono sempre essere presi in considerazione per comprenderne l’effettiva portata nel gioco di queste dinamiche.

Diciamo pure che finché una proposta di riforma, soprattutto costituzionale, si mostra quale “rimedio” ad una sfasatura delle funzioni di un potere, all’esagerazioni o agli arbitri, si innesterà nell’ordinamento e troverà modo di essere assimilata producendo a sua volta ulteriori interventi che, man mano, fanno evolvere il sistema nel rispetto del quadro dei principi costituzionali. Quando però la proposta di intervento legislativo dismette il mite compito di rimediare a qualche abuso o intoppo, assumendo la funzione di una “vendetta” di un corpo su altro, allora il rischio è di far crollare l’equilibrio complessivo del sistema e di alterarne negativamente il volto.

Ecco perché, indipendentemente dal voto che ciascuno di noi darà alle urne, è il modo in cui compiremo questa scelta a rappresentare il fattore dirimente.

Gestire un voto di questa portata in una democrazia dovrebbe significare qualcosa di ben diverso dall’ostentare un’appartenenza politica, una simpatia o un’antipatia, una negazione o un’affermazione di principio o di posizione dettata dalla saccenza e dalla radicalizzazione generata dai social, ma esercitare un dovere consapevole e razionale che guardi al volto reale delle cose, che ci impone di valutare l’impatto dell’eventuale cambiamento sull’ordinamento giuridico.

L’auspicio è dunque quello di assistere ad una partecipazione assai numerosa al voto giacché tutti siamo responsabili del nostro futuro in una comunità democratica e liberale.