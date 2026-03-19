Monreale, proroga di tre mesi per il servizio di tesoreria comunale

Unicredit resterà fino al 30 giugno, in attesa dell’espletamento della nuova gara

MONREALE, 19 marzo – Sarà ancore Unicredit a fornire al comune il servizio di tesoreria. Almeno per altri tre mesi, nell’attesa che vengano espletate le procedure di gara per il nuovo affidamento.

Con questa decisione, pertanto, l’amministrazione comunale garantisce continuità nella gestione finanziaria dell’Ente fino al 30 giugno prossimo. Il provvedimento di giunta arriva a seguito della scadenza, prevista per il 31 marzo 2026, dell’attuale proroga tecnica già concessa alla banca.

Il rapporto tra il Comune e Unicredit affonda le sue radici nel 2010, quando venne stipulata la convenzione originaria con il Banco di Sicilia, oggi parte del gruppo bancario. Nel corso degli anni, il servizio è stato svolto – si legge negli atti – “in maniera puntuale e precisa e con reciproca soddisfazione”. La proroga non comporterà variazioni economiche per l’Ente: resteranno infatti invariati i costi previsti dall’attuale convenzione.

Il provvedimento si inserisce nel quadro della programmazione finanziaria già approvata dal Consiglio comunale, che comprende il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e il bilancio di previsione per lo stesso triennio, oltre agli aggiornamenti e alle variazioni adottate nel corso del 2025.

L’amministrazione ha inoltre sottolineato l’urgenza del provvedimento, dichiarandolo immediatamente esecutivo per evitare interruzioni in un servizio considerato essenziale per il funzionamento dell’Ente. Nei prossimi mesi, il Comune sarà quindi impegnato nell’avvio e nella conclusione della gara pubblica per individuare il nuovo tesoriere.