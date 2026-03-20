Monreale, arriva lo “Sportello Virtuale” per il lavoro: attivo dal 1° aprile

Obiettivo: rendere i servizi più accessibili ed efficienti

MONREALE, 20 marzo – Un passo avanti verso la digitalizzazione dei servizi per il lavoro. A partire dal prossimo 1° aprile 2026, sarà attivo anche a Monreale il nuovo “Sportello Virtuale” dei Centri per l’Impiego, un servizio pensato per semplificare l’accesso dei cittadini alle opportunità occupazionali e ai percorsi di orientamento.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha reso noto l’avvio dell’iniziativa a seguito delle comunicazioni ufficiali dell’Assessorato Regionale del Lavoro. Il progetto rientra in un più ampio piano di potenziamento dei servizi per l’impiego promosso dalla Regione Siciliana e sostenuto dai fondi europei del programma NextGenerationEU.

Grazie all’introduzione di nuove piattaforme informatiche dedicate, i cittadini potranno usufruire dei servizi direttamente in modalità digitale. Tra le principali novità, la possibilità di accedere online a informazioni su offerte di lavoro, percorsi formativi e servizi di orientamento, riducendo tempi e spostamenti.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rendere i servizi più accessibili ed efficienti, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso l’innovazione tecnologica.