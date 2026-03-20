Monreale, prosegue il progetto del cinema inclusivo

L’iniziativa è diretta alle scuole, ma anche all’intera cittadinanza

MONREALE, 20 marzo - L’amministrazione comunale promuove una giornata dedicata all’inclusione sociale e all’accessibilità culturale con la doppia proiezione del film Spirit presso il cinema Imperia nell'ambito della rassegna Ciak si include.

La sessione mattutina ha già accolto numerosi studenti delle scuole del territorio in un clima di serenità e inclusione. Questo appuntamento rappresenta l'intesa tra l'amministrazione comunale e la comunità educativa di Baida confermando il valore del cinema come strumento didattico e relazionale.

Nel pomeriggio la manifestazione apre le porte all'intera cittadinanza con una proiezione pomeridiana pensata per le famiglie e per tutti coloro che desiderano sostenere questa importante iniziativa di civiltà. L'assessore Patrizia Roccamatisi ha sottolineato che vedere il cinema Imperia animato da un pubblico così eterogeneo e attento è la prova tangibile che abbattere le barriere sensoriali e culturali sia un obiettivo condiviso e raggiungibile.

​Il progetto proseguirà con appuntamenti cadenzati che vedranno il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio, offrendo momenti di riflessione e divertimento che pongono al centro la dignità della persona e il valore dell'inclusione come risorsa collettiva per l'intera cittadinanza monrealese.