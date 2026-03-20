Monreale, il Consorzio Vini DOC riparte: Costanza Chirivino alla guida del nuovo direttivo

Arcidiacono lancia la sfida: "Un grande evento annuale da istituzionalizzare per celebrare le nostre aziende e il territorio"

MONREALE, 20 marzo – Nella prestigiosa cornice del Complesso Guglielmo, il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Monreale ha presentato ufficialmente il nuovo Consiglio di Amministrazione, segnando l’inizio di una fase che punta a coniugare tradizione e innovazione nel segno dell’eccellenza.

Protagonista di questo passaggio è la neo-presidente Costanza Chirivino, la cui nomina rappresenta un segnale di continuità nella qualità produttiva e, al tempo stesso, l’avvio di una visione orientata a proiettare i vini del territorio verso mercati internazionali sempre più competitivi.

Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha voluto rendere omaggio al presidente uscente Mario Di Lorenzo: “Prima di dare il benvenuto alla presidente Chirivino – ha dichiarato – desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Mario Di Lorenzo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni”.

Il primo cittadino ha poi sottolineato l’importanza di una sinergia tra istituzioni e Consorzio: “La sua visione moderna e la sua determinazione sono esattamente ciò di cui la nostra DOC ha bisogno per affrontare le sfide della sostenibilità e dei mercati globali. Siamo pronti a camminare fianco a fianco per trasformare Monreale in una capitale dell’enoturismo d’eccellenza”.

In quest’ottica, Arcidiacono ha lanciato una proposta ambiziosa: istituire un evento annuale dedicato al vino, destinato a diventare un appuntamento fisso nel calendario regionale. Un’iniziativa pensata come vetrina per le eccellenze vitivinicole locali e come occasione di confronto tra istituzioni e imprese, con l’obiettivo di valorizzare il “saper fare” del territorio.

Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia, l’assessore di Corleone Francesca Giardina e l’assessore di Piana degli Albanesi Antonino Cusenza, che hanno portato il loro contributo istituzionale augurando buon lavoro al nuovo CdA.

Nel suo intervento, la presidente Chirivino ha posto l’accento sul valore culturale e sociale del vino: “Se attorno a una bottiglia si ritrova il calore della famiglia, dietro quel calore deve esserci una rete sana tra imprenditori, capace di fare sistema”. Ha inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare il legame con Palermo, avviando un percorso condiviso di sviluppo e promozione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dalle aziende Feudo Disisa, Alessandro di Camporeale, Sallier de La Tour (Tasca d’Almerita), Principe di Corleone, Terre di Gratia, Di Bella Vini e Porta del Vento.

Completano il panorama delle aziende della DOC Monreale le realtà Case Alte, Cantine Di Gregorio, Cantine Spadafora e Baglio di Pianetto, a testimonianza di un tessuto produttivo ricco e dinamico, pronto ad affrontare le sfide future.