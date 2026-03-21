A Monreale una “Stanza tutta per sé” per accogliere e sostenere le donne vittime di violenza

Il progetto del Soroptimist International approda alla Stazione dei Carabinieri: uno spazio protetto per l’ascolto e la denuncia, a supporto delle donne e delle persone vulnerabili

MONREALE, 21 marzo – Uno spazio accogliente e protetto per ascoltare le donne, sostenerle e incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi.

È questo l’obiettivo del progetto “Una stanza tutta per sé” del Soroptimist International d’Italia, che mercoledì 25 marzo alle ore 11 farà tappa alla Stazione dei Carabinieri di Monreale, con l’inaugurazione di un nuovo ambiente dedicato all’interno del Comando del Gruppo Carabinieri della cittadina normanna.

La stanza, arredata con mobili dai toni rassicuranti e privi di spigoli, è stata progettata per accogliere le donne – anche con i propri figli – in un contesto sereno e confortevole. L’allestimento è stato curato dalle socie del Soroptimist Club di Palermo, guidate dalla presidente Patrizia Correnti.

«Garantisce un’accoglienza protetta alle donne vittime di violenza e alle persone vulnerabili – spiega Correnti –. “Una stanza tutta per sé” rappresenta uno dei progetti concreti messi in campo dalla nostra sezione per offrire un ambiente sicuro, capace di mettere a proprio agio chi decide di denunciare. Si tratta di un ulteriore passo in un percorso più ampio, che prevede altre iniziative a sostegno delle donne, affinché nessuna resti sola».

Il Soroptimist International è un’organizzazione mondiale di donne impegnate nel sociale, attiva a Palermo da 69 anni, che promuove progetti di formazione e inclusione, collaborando con le realtà del territorio per offrire opportunità a chi si trova in difficoltà.

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni del territorio. Dopo i saluti del Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, interverranno Patrizia Correnti e il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. Le conclusioni saranno affidate all’Arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi.

Seguirà il taglio del nastro con don Nicola Gaglio, parroco della Basilica del Duomo di Monreale. Parteciperanno inoltre il Capitano Niko Giaquinto, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, le socie del Soroptimist Club di Palermo, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, l’assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo Mimma Calabrò e Ina Modica, presidente dell’associazione Donnattiva.

L’impegno del Soroptimist in questo progetto – il cui nome è ispirato al celebre saggio di Virginia Woolf – è sostenuto dall’Arma dei Carabinieri sin dal 2015, anno della firma del protocollo d’intesa con la presidenza nazionale dell’associazione. Nel novembre 2025 l’accordo è stato rinnovato per altri cinque anni, garantendo continuità alle attività e adeguamento al nuovo quadro normativo. Sono circa 300 le “Stanze tutta per sé” attive oggi sul territorio italiano.