Monreale celebra la giornata mondiale della poesia

Evento a cura della Pro loco presso la biblioteca comunale Santa Caterina

MONREALE, 21 marzo – Anche Monreale ha celebrato questo pomeriggio presso la biblioteca comunale Santa Caterina, grazie alla Pro loco, presieduta da Amelia Crisantino, la poesia come bene comune secondo la dichiarazione dell’Unesco, che dal 1999 ha scelto il 21 marzo come giornata mondiale della poesia.

La poesia bene immateriale dell'umanità, ma capace di creare dialogo tra le culture e ponti comunicativi tra i popoli è stata, così, al centro di un intenso pomeriggio, che ha visto la partecipazione di un attento pubblico, che ha proposto letture di poesie inedite o già pubblicate proposte per la ricorrenza, la cui apertura è stata affidata ad alcuni alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo Guglielmo II di Monreale, che hanno recitato due poesie di Gianni Rodari.

Tra i partecipanti all’evento anche le componenti del circolo della lettura di Monreale, tra cui Lina Lo Coco, Pina Romeo, Pina Sirchia, Anna Trifirò, Maria Rita Curcio, Rosa Granà, Benedetta Tusa, che hanno proposto la lettura di una serie di poesie sul tema della guerra di autori del Novecento italiano.

A seguire è avvenuta la presentazione di testi poetici a cura di vari autori tra cui Salvatore Mangiacavallo, Pietro Trapani, Giuseppe Vaglica, Giovanni La Fiura, Maria Rita Curcio, Maria Rosa Zummo, Giusi Madonia, Maria Grazia Scognamiglio. Tutti i testi presentati sono stati ricchi di spunti tematici e capaci di suscitare emozioni nel pubblico presente in sala.

Madrina dell’evento è stata la scrittrice monrealese Mariella Sapienza, mentre il laboratorio poetico è stato condotto da Giuseppe Cangemi a partire da una selezione di testi poetici tratti dal mondo classico fino alla poesia del Novecento. Gli interventi musicali, molto apprezzati dal pubblico presente, sono stati a cura di Carmen Lupo, che per l’occasione ha proposto al pubblico alcuni brani del repertorio musicale italiano sul tema della giornata.

L’obiettivo dell’evento - come affermato a più voci durante la manifestazione - è stato quello non solo di celebrare la poesia come linguaggio dell’anima, ma come strumento per un nuovo umanesimo in grado di rilanciare i valori della pace, solidarietà, della fratellanza, della carità in un mondo sempre più dominato dalle logiche del potere, della violenza e della guerra. La poesia con la forza delle sue immagini e del suo linguaggio è in grado di disarmare le parole e renderle ancora mezzo di pace e fraternità.