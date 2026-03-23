Monreale, accordo con la Procura di Palermo: accesso diretto ai certificati giudiziari

Sarà utile soprattutto per lo svolgimento delle gare d’appalto

MONREALE, 23 marzo – Un passo avanti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e nella semplificazione dei procedimenti burocratici.

È stato siglato il 18 marzo scorso un accordo tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e il Comune di Monreale per l’accesso diretto ai certificati del casellario giudiziale e delle sanzioni amministrative.

L’intesa consente al comune di richiedere in autonomia i certificati necessari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, attraverso una procedura digitale definita “certificazione multipla in accordo diretto”. La misura è temporanea e resterà in vigore fino al completamento dell’accreditamento alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

L’obiettivo principale è velocizzare i procedimenti amministrativi, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficienza degli uffici pubblici. Tra gli ambiti di utilizzo rientrano, ad esempio, le verifiche per gare d’appalto, i controlli sui requisiti di onorabilità, la gestione dei rapporti di lavoro e l’erogazione di contributi pubblici. Dal punto di vista operativo, il sistema prevede che personale autorizzato del Comune, dopo autenticazione tramite strumenti digitali come SPID, CIE o CNS, possa accedere direttamente alla piattaforma e richiedere i certificati necessari.

Particolare attenzione è riservata alla tutela dei dati personali: l’accordo richiama espressamente il rispetto della normativa europea GDPR e impone l’utilizzo delle informazioni esclusivamente per finalità istituzionali, oltre all’adozione di adeguate misure di sicurezza informatica.

L’intesa ha una durata iniziale di un anno ed è rinnovabile solo in caso di mancato completamento dell’integrazione con la piattaforma nazionale. È inoltre previsto il recesso da parte delle parti con un preavviso di 30 giorni.

A firmare l’accordo sono stati il Procuratore della Repubblica di Palermo e il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, in qualità di legale rappresentante dell’ente.

Con questa iniziativa, il Comune punta a rafforzare l’efficienza amministrativa e a garantire maggiore rapidità nei controlli, contribuendo al processo di innovazione digitale della pubblica amministrazione.