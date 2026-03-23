I "Templari Oggi" si sono incontrati a Monreale

L’evento si è tenuto nel fine settimana in cattedrale

MONREALE, 23 marzo – Si è tenuto a Monreale questo fine settimana l'incontro promosso dall'associazione Templari Oggi, un momento di riflessione e condivisione dedicato alla missione dell'associazione nel territorio siciliano.

L'appuntamento di Monreale ha rappresentato una tappa fondamentale per illustrare i valori e le finalità che animano i Templari Oggi. Lontani da logiche di rievocazione storica, i partecipanti hanno approfondito il tema della testimonianza cristiana nella società contemporanea, ponendo l'accento sull'importanza di vivere la fede attraverso azioni concrete e quotidiane.

Il cuore dell'evento è stato caratterizzato dalla celebrazione della Santa Messa, momento centrale di preghiera e raccoglimento per tutti i soci e i fedeli presenti. Al termine della funzione, i Templari Oggi hanno dato vita a una processione per le strade della città, volendo portare, con questo gesto, la propria testimonianza cristiana direttamente nel cuore di Monreale.

La processione ha voluto rappresentare un segno visibile della missione dell'associazione: “una fede – si legge in una nota – che non resta chiusa negli edifici sacri ma che si manifesta pubblicamente attraverso la disciplina e il decoro. L'incontro ha permesso di ribadire i valori di riferimento dei Templari Oggi, che si propongono come una risorsa viva per la Chiesa e la società contemporanea, lontana da intenti rievocativi e focalizzata sul servizio e sulla formazione spirituale.

L'incontro ha permesso di consolidare la rete degli associati in Sicilia, e più in generale nelle "commende" del centro-sud Italia, ribadendo l'impegno dell'associazione nel porsi come risorsa viva per la comunità ecclesiale. Durante la giornata è emersa la volontà di promuovere una spiritualità autentica che sappia parlare all'uomo di oggi, valorizzando l'identità cristiana attraverso il servizio e la formazione.



L'Associazione Templari Oggi continua così il suo percorso di crescita, confermandosi una realtà dinamica capace di unire tradizione spirituale e impegno civile, con l'obiettivo di essere una presenza significativa e coerente all'interno della Chiesa e della società civile”.