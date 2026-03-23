Referendum, anche Monreale boccia la riforma: vince il NO con il 63,7%

14.244 i cittadini che si sono recati alle urne

MONREALE, 23 marzo – Netta affermazione del “No” a Monreale nel referendum sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare.

I dati definitivi, diffusi dall’Ufficio Elettorale del Comune al termine dello scrutinio nelle 36 sezioni cittadine, delineano un orientamento chiaro da parte dell’elettorato. Sono stati 14.244 i cittadini che si sono recati alle urne. I voti validi ammontano a 14.149, mentre si registrano 25 schede bianche e 70 schede nulle; nessun voto è stato contestato.

Nel dettaglio, il “No” ha raccolto 9.015 preferenze, pari al 63,7%, mentre il “Sì” si è fermato a 5.134 voti, corrispondenti al 36,3%. Un risultato che evidenzia una significativa distanza tra le due posizioni e conferma un orientamento contrario alla riforma da parte della maggioranza dei votanti.

Il dato locale rispecchia, inoltre, l’andamento generale emerso a livello nazionale, dove la proposta di riforma dell’ordinamento giurisdizionale non ha ottenuto il consenso necessario da parte del corpo elettorale.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al regolare svolgimento delle operazioni di voto, in particolare ai presidenti di seggio, agli scrutatori e alle forze dell’ordine, sottolineando il corretto e ordinato andamento delle consultazioni.