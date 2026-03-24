Turismo: dal 1° aprile riprendono i collegamenti Palermo-Monreale con i bus scoperti City Sightseeing

Previste cinque corse giornaliere

MONREALE, 24 marzo – Con l’arrivo della primavera e l’avvio della stagione turistica, si rafforza l’offerta di mobilità tra Monreale e il capoluogo siciliano.

A partire da mercoledì 1° aprile torna infatti operativo il servizio giornaliero di collegamento gestito da Palermo City Sightseeing, pensato per agevolare gli spostamenti dei visitatori e valorizzare il territorio.

La riattivazione del servizio rappresenta un elemento chiave per l’accoglienza turistica, offrendo un’opzione di trasporto pratica ma anche panoramica, ideale per chi desidera scoprire le bellezze artistiche e paesaggistiche di Monreale, a partire dal celebre Duomo.

Il piano prevede cinque corse giornaliere distribuite nell’arco della giornata, con una programmazione studiata per garantire la massima flessibilità. I turisti che soggiornano a Palermo potranno facilmente includere una visita a Monreale nel proprio itinerario, mentre chi sceglie Monreale come base avrà a disposizione un collegamento diretto per raggiungere il capoluogo e accedere all’intero circuito turistico cittadino.

Il servizio, infatti, si inserisce in un’offerta più ampia: con lo stesso biglietto, i visitatori potranno usufruire delle due linee dedicate alla scoperta del centro storico e dei principali monumenti di Palermo, oltre alla linea stagionale diretta verso Mondello, particolarmente apprezzata da chi desidera raggiungere il mare.

Un’iniziativa che punta a migliorare l’esperienza dei turisti e a rafforzare l’integrazione tra le diverse attrazioni del territorio, rendendo più semplice e piacevole esplorare una delle aree più ricche di storia e cultura della Sicilia.





