Monreale, via libera al subappalto per l’impianto di risalita: la New Drilling realizzerà pali e micropali

L’intervento complessivo, da oltre 2,4 milioni e finanziato dal Pnrr, è affidato al Consorzio stabile Infra.Tech.

MONREALE, 24 marzo – Un passo avanti nella realizzazione del sistema integrato delle aree di sosta a valle del centro storico e dell’impianto di risalita.

Il Comune ha infatti autorizzato il subappalto di una parte dei lavori, nell’ambito di un intervento complessivo finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per oltre 2,4 milioni di euro.

Il provvedimento riguarda in particolare l’affidamento delle lavorazioni specialistiche relative alla realizzazione di pali e micropali alla società New Drilling s.r.l., con sede a Palermo, per un importo complessivo di circa 96 mila euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L’opera rientra nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Palermo, denominato “Palermo: Metropoli aperta, città per tutti”, ed è finalizzata a migliorare l’accessibilità al centro storico di Monreale, alleggerendo il traffico veicolare e potenziando i sistemi di mobilità sostenibile.

L’appalto principale è stato affidato al Consorzio stabile Infra.Tech., individuato attraverso le procedure gestite da Invitalia nell’ambito degli accordi quadro nazionali per l’attuazione degli interventi PNRR. I lavori risultano già avviati in via d’urgenza nel giugno 2025, mentre il contratto definitivo è stato sottoscritto nel marzo di quest’anno.

Nonostante siano ancora in corso alcune verifiche amministrative sul subappaltatore, il Comune ha scelto di autorizzare comunque la stipula del contratto in via anticipata, al fine di non rallentare l’esecuzione dell’opera e rispettare le stringenti tempistiche imposte dal PNRR. Resta comunque una clausola di salvaguardia: qualora i controlli dovessero avere esito negativo, l’impresa appaltatrice sarà obbligata a sostituire il subappaltatore.

Dal punto di vista delle responsabilità, il Consorzio Infra.Tech. rimane l’unico referente nei confronti dell’amministrazione comunale, garantendo la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni anche per le attività affidate in subappalto.