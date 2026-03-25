Nuova agenzia Inps a Monreale, lunedì mattina l’inaugurazione

Gli uffici sono ospitati nei locali comunali di «Villa Savoia»

MONREALE, 25 marzo – Lunedì mattina sarà inaugurata a Monreale la nuova sede dell’agenzia Inps “Palermo Sud”, ospitata nei locali comunali di «Villa Savoia».

L’apertura della struttura si inquadra nel piano di riassetto territoriale della Direzione regionale siciliana approvato dal consiglio di amministrazione dell’istituto previdenziale nel dicembre del 2024; l’utenza di riferimento è costituita dai cittadini residenti nei comuni di Monreale, Sancipirello e San Giuseppe Jato, nonché di alcuni quartieri del capoluogo.

Gli uffici di via Benedetto D’Acquisto sono strutturati e organizzati come “agenzia complessa” dell’Inps, dipendente dalla Direzione provinciale di Palermo, articolata in reception, sportelli veloci, postazioni di consulenza e informatiche self-service, con lo svolgimento anche di attività di front office e back office.

Per venire incontro alle esigenza degli utenti è disponibile il servizio automatico di prenotazione, chiamando il numero verde 803.164 o il numero a pagamento 06.164.164; gli appuntamenti possono essere fissati anche tramite l’applicazione “INPS Mobile” o attraverso il portale www.inps.it e gli operatori del contact center. Da martedì sarà inoltre operativo lo “sportello virtuale”, accessibile tramite Spid o utilizzando la carta d’identità elettronica.

Come si ricorderà, la cessione di «Villa Savoia» all’Inps da parte dell’amministrazione Arcidiacono aveva provocato nei mesi scorsi non poche polemiche e discussioni ed era stata contestata anche dal portavoce del movimento civico «Il Mosaico», che pure fa parte della maggioranza.

Tutto però, come spesso accade a Monreale, si è risolto praticamente in un nulla di fatto: e così il rumoreggiare delle critiche è ben presto naufragato nel placido mare del silenzio e del disinteresse generale.



