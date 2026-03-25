Piazzetta Vaglica, si va verso una pedonalizzazione “ad ore”

L’amministrazione comunale pensa all’installazione dei dissuasori “a scomparsa”

MONREALE, 25 marzo – L’idea, che al momento è poco più che tale, è quella di consentire il passaggio veicolare soltanto ad ore.

Piazzetta Vaglica, recentemente riqualificata con la posa delle basole, pertanto, potrebbe non perdere del tutto il suo attuale status di isola pedonale. È quello che sembra emergere dalle intenzioni dell’’amministrazione comunale, alle prese con l’annoso dilemma se pedonalizzare definitivamente la zona o restituirla al tradizionale traffico delle auto, così come sempre avvenuto.

Quel che è certo è che, almeno, per il momento, la scelta è quella di mantenere ancora per un po’ di tempo, il divieto di transito delle auto, ottenuto grazie alla sistemazione delle due fioriere in foto, per consentire alle basole appena poste ed alle pietre di via Santa Maria Nuova (quella che per i monrealesi è a scinnuta ra Matrici) di compattarsi in maniera definitiva. Cosa che con il continuo passaggio delle auto potrebbe essere compromessa.

Una volta trascorso questo periodo di assestamento, però, per alcune ore della giornata il transito delle vetture potrebbe essere consentito. Come? L’amministrazione ha pensato all’installazione di due-tre dissuasori a scomparsa, quelli che si alzano e si abbassano a seconda del comando e delle esigenze, così come avviene in tante città.

In pratica, per alcune ore del giorno, il traffico potrebbe avvenire regolarmente, soprattutto per consentire lo scarico merce che interessa i diversi esercizi commerciali che insistono nella zona, per poi essere interdetto, magari nelle ore notturne. Il tutto con un semplice comando di attivazione e disattivazione.

A questo congegno, però, sarebbe necessario aggiungere un indicatore visivo, una sorta di semaforo, in grado di segnalare preventivamente agli automobilisti l’apertura o la chiusura in quel momento del varco. Tale segnalatore dovrebbe essere posizionato alla confluenza tra la via Pietro Novelli e via Miceli, in modo da favorire, eventualmente, la svolta a sinistra verso quest’ultima, in caso di passaggio interdetto, ed evitare fastidiose e pericolose marce indietro, una volta appurato lo stop.

Questa situazione, se le intenzioni dovessero essere confermate, dovrebbe materializzarsi nei prossimi mesi, magari dopo la festa del Santissimo Crocifisso, che quest’anno celebra la sua 400° edizione, ormai alle porte.