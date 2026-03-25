Monreale, inaugurata “Una Stanza tutta per sé”: un presidio di libertà e ascolto per le donne vittime di violenza

L’iniziativa ha preso il via oggi alla presenza di diverse autorità

MONREALE, 25 marzo – Un nuovo spazio dedicato all’ascolto, alla protezione e alla speranza per le donne vittime di violenza è stato inaugurato questa mattina al Comando del Gruppo Carabinieri di Monreale.

Si chiama “Una Stanza tutta per sé” ed è il frutto della collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri e il Soroptimist Club di Palermo. L’iniziativa, realizzata nell’ambito di un protocollo d’intesa nazionale, rappresenta un luogo protetto pensato per accompagnare le donne nel delicato momento della denuncia. Con quella di Monreale salgono a sei le stanze attivate nel territorio palermitano grazie alla sinergia tra l’Arma, guidata dal Generale di Brigata Luciano Magrini, e il Soroptimist Club presieduto da Patrizia Correnti.L’inaugurazione si è svolta in un clima di forte partecipazione e commozione, anche in memoria di vittime di femminicidio come Sara Campanella, Marisa Leo e Giulia Cecchettin.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale: «Per contrastare la violenza di genere, le indagini da sole non bastano: servono sinergie istituzionali solide. “Una stanza tutta per sé” non è solo uno spazio fisico, ma un perimetro di diritti e garanzie. Qui le vittime possono sentirsi accolte, lontano dalla freddezza degli uffici, e trovare il coraggio di compiere il primo passo verso la libertà».

Gli ambienti, arredati con cura per trasmettere serenità e accoglienza, sono stati interamente finanziati e allestiti dalle socie del Soroptimist. Oltre agli arredi, è stata donata anche una dotazione informatica di ultima generazione, tra cui un computer e strumenti utili alla raccolta delle testimonianze.

«È la sesta stanza che inauguriamo nel territorio palermitano – ha dichiarato la presidente Patrizia Correnti – segno concreto del nostro impegno costante accanto alle donne che spesso non trovano la forza di denunciare. La tecnologia donata permetterà di migliorare le attività di ascolto e rafforzare questo spazio come presidio di sicurezza e tutela».

Alla cerimonia ha preso parte anche l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, che ha guidato un momento di preghiera insieme a monsignor Nicola Gaglio, parroco del Duomo.

Presente anche il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: «Questa stanza rappresenta un gesto concreto di attenzione verso le donne vittime di violenza. È la dimostrazione di quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e associazionismo. Monreale è una città che misura la propria bellezza anche dalla capacità di proteggere i più fragili».

Lo spazio inaugurato non è solo un ufficio, ma un ambiente pensato per accogliere senza formalismi, dotato anche di giochi per i bambini, spesso testimoni silenziosi delle violenze domestiche.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il Capitano Niko Giaquinto, le socie del Soroptimist Club di Palermo, il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, l’assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo Mimma Calabrò e Ina Modica, presidente dell’associazione Donnattiva.

L’apertura della stanza si inserisce nel più ampio impegno della “Rete Antiviolenza dei Carabinieri di Palermo”, che accompagna le vittime in un percorso di denuncia e rinascita. Un segnale concreto di attenzione e sensibilità crescente verso un fenomeno che richiede risposte sempre più strutturate e condivise.