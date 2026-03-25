Monreale, arte e poesia si incontrano nella mostra “Imago et Verba”

L’inaugurazione è avvenuta domenica scorsa al complesso monumentale

MONREALE, 25 marzo – Un dialogo intenso tra immagini e parole ha preso vita domenica scorsa al Complesso Monumentale Guglielmo II, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Imago et Verba”, firmata dal pittore Francesco Roberto Valore e dalla scrittrice Mariella Sapienza.

L’evento si è distinto per il suo carattere innovativo e coinvolgente, proponendo un’esperienza immersiva capace di fondere pittura e poesia in un unico percorso sensoriale. Un intreccio tra arti diverse che ha offerto al pubblico la possibilità di vivere l’arte in maniera più profonda, stimolando emozioni, intuizioni e connessioni personali.

A moderare l’incontro è stata Daniela Balzano, che ha introdotto i lavori evidenziando il valore della contaminazione tra linguaggi artistici e il suo impatto sulla percezione emotiva. A seguire, l’intervento di Antonella Vaglica ha approfondito il ruolo della scrittura nella produzione artistica e il rapporto con l’arte figurativa, ripercorrendone l’evoluzione storica fino ai giorni nostri.

Momento particolarmente suggestivo è stato quello dedicato alla lettura delle poesie da parte di Mariella Sapienza, che ha dato voce alle opere pittoriche esposte, arricchendo l’esperienza dei presenti con nuove chiavi interpretative. Dal canto suo, Francesco Roberto Valore ha illustrato i principi alla base della propria produzione, riconducibile alla pittura metafisica.

Coinvolgente anche l’intervento di Aurelia Canè, direttrice artistica dell’Associazione Gruppo Colorato di Palermo, che ha invitato il pubblico a condividere impressioni e sensazioni sulle opere. In chiusura, Giovanni Ferraro ha offerto una lettura psicologica dell’evento, sottolineando il valore sinestetico dell’incontro tra parole e immagini e richiamando temi centrali come identità, amore, conflitto interiore, rapporto con la natura e trasformazione esistenziale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monreale in collaborazione con l’A.V.I.S. Comunale, ha registrato una significativa partecipazione di pubblico. Presenti anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Roccamatisi, che ha portato i saluti istituzionali dell’amministrazione, oltre a rappresentanti della Pro Loco e dell’ASCA di Monreale. La mostra sarà visitabile fino al 12 aprile al Complesso Monumentale Guglielmo II.