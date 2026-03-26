L’Asca di Monreale alla riscoperta di Giovanni Maria Comandé

Interessante conferenza dedicata allo scrittore e drammaturgo monrealese

MONREALE, 26 marzo - L’Associazione Socio Culturale Anziani di Monreale continua a proporre ai propri soci interessanti e seguiti incontri di carattere storico-culturale.

Presso la sede del sodalizio, nel pomeriggio di ieri lo studioso Natale Sabella e il giornalista Nicola Giacopelli hanno tenuto una conferenza dedicata a Giovanni Maria Comandé. Oltre a tracciare la biografia dello scrittore e drammaturgo monrealese, i due relatori hanno riservato particolare attenzione al suo romanzo “Don Giovanni Malizia”, ambientato a Monreale, pubblicato nel 1930 dalla casa editrice Sandron di Palermo e ristampato nel 1999.

Nato nel 1882, nei primi decenni del secolo scorso Comandé aveva acquisito una considerevole notorietà in tutta la Sicilia, segnalandosi come uno dei più prolifici e apprezzati autori teatrali e di narrativa. Ritenendo che i successi ottenuti in ambito regionale potessero consentirgli di affermarsi anche a livello nazionale, si trasferì a Roma, dove scrisse la commedia in tre atti “La signora di dieci giorni”. Le cose tuttavia non andarono per come aveva sperato e, in preda allo sconforto, l’11 marzo del 1933 si gettò nelle acque del Tevere: aveva soltanto 51 anni. Molte delle opere di Comandé sono rimaste inedite e, dopo la sua tragica fine, per più decenni è stato ingiustamente trascurato, se non del tutto dimenticato.

«La nostra associazione, attiva da oltre trent’anni - dichiara il presidente Nino Terzo (al centro della foto, fra Nicola Giacopelli e Natale Sabella) - prosegue con impegno nella periodica organizzazione di eventi culturali, dedicati soprattutto a personaggi monrealesi che, nel passato più o meno recente, si sono distinti in vari settori segnando la storia della nostra comunità. Sono sempre numerosi i soci dell’Asca che mostrano vivo interesse per queste iniziative, che continueremo a proporre anche in avvenire».